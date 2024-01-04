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日本石川強震重創！7-ELEVEN與衛福部啟動「日本能登半島震災專案」緊急募款
今年元旦日本石川縣發生規模7.6強震，重創當地多處道路坍方、建築物毀損，各避難所也面臨物資嚴重缺乏的問題，急需外界伸出援手。7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台明天（1月5日）上午8點起與衛生福利部合作啟動「日本能登半島震災專案」緊急募款活動，為期15天，募款將持續到1月19日晚上11點59分截止，民眾可就近至全台6,800多間7-ELEVEN門市ibon便利生活站捐款，幫助日本受災民眾度過艱難時刻。
7-ELEVEN持續架構在地服務網絡最綿密的友善公益商店，「把愛找回來」公益募款平台自1988年起長期關注海內外社會議題，逢重大災難有緊急募款需求時，以最安心即時的捐款管道，集結全民愛心將資源送進災區救援與重建。自1月5日上午8點起至1月19日期間，民眾可於ibon便利生活站首頁點選「儲值／繳費」，選擇慈善捐款，捐款對象點選「日本能登半島震災專案」，即可依操作流程完成每筆100至20,000元不等的捐款，善款不收取手續費，款項全數投入災區救援及重建工作，提供全民24小時全天候最安心便利的捐款平台。
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