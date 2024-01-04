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陳立農演出最新形象！BOSS龍年系列書法龍帥又時髦

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
陳立農演繹BOSS龍年限量系列形象廣告。圖／BOSS提供
陳立農演繹BOSS龍年限量系列形象廣告。圖／BOSS提供

慶祝即將到來的農曆新年佳節，BOSS攜手著名小說家、書法藝術家馮唐，打造以傳統書法為靈感的龍年限定系列，並由出生於千禧龍年的歌手及演員陳立農擔任BOSS新年品牌大使，演繹形象大片。他在形象廣告中身穿BOSS龍年限定系列服飾，與穿梭於極簡中式屏風之間的奇幻遊龍影子俏皮互動，許下對新年的期許。

馮唐與BOSS攜手合作，從漢字和東方傳統圖案中汲取靈感，書寫出極富現代感的書法字體「龍」作為此系列的主要圖案。系列以經典紅黑配色為主色調，穿插米白色，除了將雙龍穿璧紋樣與BOSS品牌結合出磅礴氣勢，此系列也運用馮唐手書《洛神賦》字帖和多幅書法作品穿插其中。單品包含經典廓形的學院風棒球外套、休閒運動衫、針織衫和T恤等一系列男女皆宜的中性單品。此系列還包括以喜慶紅色為主題的女裝單品，以及搭配書法字壓紋和龍鱗壓紋裝飾的皮革運動鞋。

BOSS龍年限定系列長襪禮盒組，880元。圖／BOSS提供
BOSS龍年限定系列長襪禮盒組，880元。圖／BOSS提供
陳立農演繹BOSS龍年限量系列形象廣告。圖／BOSS提供
陳立農演繹BOSS龍年限量系列形象廣告。圖／BOSS提供
陳立農演繹BOSS龍年限量系列形象廣告。圖／BOSS提供
陳立農演繹BOSS龍年限量系列形象廣告。圖／BOSS提供
BOSS與書法藝術家馮唐攜手合作打造龍年限定系列。圖／BOSS提供
BOSS與書法藝術家馮唐攜手合作打造龍年限定系列。圖／BOSS提供
林柏宏帥氣演繹BOSS農曆新年龍年限定系列。圖／BOSS提供
林柏宏帥氣演繹BOSS農曆新年龍年限定系列。圖／BOSS提供
陳立農演繹BOSS龍年限量系列形象廣告。圖／BOSS提供
陳立農演繹BOSS龍年限量系列形象廣告。圖／BOSS提供
BOSS龍年限定系列白色開襟針織外套，13,400元。圖／BOSS提供
BOSS龍年限定系列白色開襟針織外套，13,400元。圖／BOSS提供
許路兒個性演繹BOSS農曆新年龍年限定系列。圖／BOSS提供
許路兒個性演繹BOSS農曆新年龍年限定系列。圖／BOSS提供
王冠閎型格演繹BOSS農曆新年龍年限定系列。圖／BOSS提供
王冠閎型格演繹BOSS農曆新年龍年限定系列。圖／BOSS提供
BOSS龍年限定系列平口褲禮盒組，1,750元。圖／BOSS提供
BOSS龍年限定系列平口褲禮盒組，1,750元。圖／BOSS提供
陳立農演繹BOSS龍年限量系列形象廣告。圖／BOSS提供
陳立農演繹BOSS龍年限量系列形象廣告。圖／BOSS提供
BOSS龍年限定系列紅色刺繡毛衣，10,900元。圖／BOSS提供
BOSS龍年限定系列紅色刺繡毛衣，10,900元。圖／BOSS提供

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