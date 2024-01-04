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粉色控要抓狂了！SK-II青春露限量版有粉色小狐狸萌Q
粉色控要瘋狂啦！SK-II最知名的青春露，再度與Maison Kitsuné，推出全新的限量版青春露粉紅瓶，整瓶青春露變身粉紅色，還有超萌Q的小狐狸，同樣以粉紅色系現身，坐著冥想，準備讓每個女人都散發光芒。
為迎接接下來的農曆春節與情人節，SK-II延續與法國時裝生活方式品牌Maison Kitsuné的聯名，推出滿滿正能量的限量版夢幻粉紅瓶，印著Maison Kitsuné標誌性的狐狸，特別坐著冥想，展示出最真實舒適的狀態。
蘊含90%的PITERA™，結合酵母發酵工藝製程的青春露，是SK-II屢獲殊榮的經典暢銷產品。即日起購滿限量版青春露粉紅瓶230ml乙瓶，就有粉紅小狐狸禮盒包裝，贈送包含青春露30ml、亮采化粧水20ml、全效活膚潔面乳20g的青春經典特惠組。
2月29日前，於全台SK-II專櫃購買購買任一商品，即可獲得SK-II x Maison Kitsuné 限定版紅包袋乙份，前1,500名再加碼送光蘊臻采煥亮精華試用包乙份。
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