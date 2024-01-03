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吃一客4萬6的奢華下午茶！晶華攜手DAMIANI挑戰最高價

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DAMIANI與晶華酒店攜手打造史上最昂貴下午茶，瑪格麗特皇后頂級午茶饗宴奢華之選要價46,600元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI與晶華酒店攜手打造史上最昂貴下午茶，瑪格麗特皇后頂級午茶饗宴奢華之選要價46,600元。圖／戴美安妮提供

一客46,600元的下午茶有什麼樣的內容？義大利珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI）今年歡慶品牌100周年，秉持「品味義式卓越」的精神，攜手晶華酒店，自即日起至2024年2月8日止，於晶華酒店二樓上庭酒廊打造期間限定的「瑪格麗特皇后頂級午茶饗宴」（DAMIANI Margherita Queen Afternoon Tea），其中要價46,600元的極致奢華之選，更是挑戰史上最昂貴下午茶的套組。活動期間，DAMIANI也於麗晶精品B1旗艦店同步展出品牌百週年慶的精選代表傑作，打造視覺與味蕾的雙重享受。

DAMIANI瑪格麗特皇后頂級午茶饗宴，由台北晶華酒店法籍行政總主廚諾爾（Bernard Noel）及西點行政主廚羅倫（Laurent Delcourt）攜手操刀設計，以瑪格麗特系列珠寶及品牌核心價值為創作靈感，雙人套餐結合松露、龍蝦、鴨肝、魚子醬等四大頂級食材，共四鹹三甜精緻茶點與飲品，包括1,580元搭配咖啡或茶、1,980元含義大利氣泡酒2杯，以及2,280元含瑪格麗特調酒2杯等三種不同價位的選擇。而定價46,600元的極致奢華組，除了精緻茶點搭配瑪格麗特調酒2杯，還包括一件同等價值的DAMIANI Margherita瑪格麗特18K白金鑽鍊，再加贈晶華酒店精緻套房二天一夜住宿招待券（包含雙人早餐與雙人Brasserie栢麗廳晚餐）。

下午茶內容包括以品牌發源地義大利為靈感的義式經典開胃菜起司番茄橄欖、呼應品牌無限創意的鯷魚奶油龍蝦巧巴達佐魚子醬，猶如精巧工藝般以悉心煨煮的慢燉豬肉佐松露奶油，以及體現品牌時尚魅力的義式鴨肝馬卡龍。當然少不了義大利的國寶級菜色如提拉米蘇、西西里卷、以及Gelato冰淇淋。

同場展出的珠寶精選品牌創立近百年來最具代表性作品，亮點包括以雛菊為主要設計元素的瑪格麗特系列珠寶神秘表，有鑽石款與藍寶石款，輕輕轉動表蓋雛菊就能透過隱藏式機械機構，讓乘載時間的表盤綻放。還有一枚定價上百萬的高級訂製珠寶18K白金雛菊鑽戒，則採可旋轉式設計，讓璀璨寶石轉動出光影之美，也有吉祥開運的寓意。

而這次品牌也特地帶來多款不同產地與切割的藍寶石戒指，隸屬於Special Classic Absolute經典珍藏絕對系列，包括一枚鑲嵌出產自錫蘭的12.710克拉祖母綠切割藍寶石鑽戒、一枚鑲嵌馬達加斯加無燒等級11克拉藍寶石鑽戒，都是本次展出的鑑賞重點。

DAMIANI X 晶華酒店 瑪格麗特皇后頂級午茶饗宴

日期：2024年1月4日（四）至2月8日（四）

時間：每日14:30-17:00限量供應

地點：晶華酒店 2F上庭酒廊

地址：台北市中山北路二段39巷3號2樓

訂位專線：02-2521-5000 #3852

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

DAMIANI Special Classic Absolute 18k白金藍寶石戒指，736萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Special Classic Absolute 18k白金藍寶石戒指，736萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Special Classic Absolute 18k白金藍寶石戒指，856萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Special Classic Absolute 18k白金藍寶石戒指，856萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Masterpiece Margherita Secret Garden 18k白金高級訂製珠寶神祕表，210萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Masterpiece Margherita Secret Garden 18k白金高級訂製珠寶神祕表，210萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Masterpiece Margherita高級訂製珠寶18K白金雛菊鑽戒，103萬9,000元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Masterpiece Margherita高級訂製珠寶18K白金雛菊鑽戒，103萬9,000元。圖／戴美安妮提供
台灣DAMIANI總經理Maggie Wang（左二）、晶華酒店西點行政主廚羅倫（右二）與兩位名模合影。圖／戴美安妮提供
台灣DAMIANI總經理Maggie Wang（左二）、晶華酒店西點行政主廚羅倫（右二）與兩位名模合影。圖／戴美安妮提供
模特兒展演DAMIANI Margherita瑪格麗特系列珠寶作品。圖／戴美安妮提供
模特兒展演DAMIANI Margherita瑪格麗特系列珠寶作品。圖／戴美安妮提供
模特兒展演DAMIANI Margherita瑪格麗特系列珠寶作品。圖／戴美安妮提供
模特兒展演DAMIANI Margherita瑪格麗特系列珠寶作品。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Masterpiece Margherita Secret Garden 18k玫瑰金高級訂製珠寶神祕表，約190萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Masterpiece Margherita Secret Garden 18k玫瑰金高級訂製珠寶神祕表，約190萬元。圖／戴美安妮提供
模特兒展演DAMIANI Margherita瑪格麗特系列珠寶作品。圖／戴美安妮提供
模特兒展演DAMIANI Margherita瑪格麗特系列珠寶作品。圖／戴美安妮提供

品牌 義大利 酒店

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