早買早享受？勞力士、帝舵24開春即調價「漲」聲響起

歷經疫情三年多以來，萬物齊漲已是必然趨勢。2024才剛邁入第一周，具市場指標意義的勞力士（ROLEX）與同集團的帝舵（TUDOR）已火速調漲表款建議售價，更展現出對品牌與自家表款的堅定自信。

根據本地專業鐘表媒體Horoguide統計，勞力士（ROLEX）漲幅平均約8.4%到5.0%不等，包含熱門的Daytona、Submariner與GMT-Master II等熱銷系列價格皆全面上揚，此外2023年才問世的鈦金屬Yacht-Master 42腕表、綠色面盤的Sky-Dweller表款價格也都有所異動，遍地開花。

身為與勞力士同集圖的帝舵（TUDOR）漲幅平均則在3.4%到1.1%不等、漲幅平均為2.4%，熱門主力的碧灣（Black Bay）、皇家（Royal）系列全面調漲，甚至品牌去年八月問世、與瑞士「阿靈基紅牛」（Alinghi Red Bull Racing）帆船隊聯名的兩款Pelagos FXD腕表，上市不到半年就調漲，在競爭激烈的中高價位品牌裡，罕見展現了與TUDOR表款常具備瑞士天文台認證、200米防水性能的強悍姿態。