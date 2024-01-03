滿滿的航海王！摩斯×航海王「9款聯名商品」早鳥開賣
喜歡航海王嘛？「摩斯漢堡」本次聯名「航海王」，自1月5日起，將推出以海賊寶藏盒為主題的「黃金點心盒」，另外還有航海王聯名款T恤、雙面漁夫帽、手提保溫杯等9款聯名商品，預購並加贈「航海王手機支架」。同時台北西門成都店，更有打造「航海王拍貼機」，讓粉絲留下特別的回憶。
響應魯夫最愛吃的肉，摩斯漢堡自1月5日起，推出2款「黃金點心盒」，外盒可以看到航海王的角色元素，還有寶藏盒一般的造型。其中「陸地款」內含有黃金炸肉餅、摩斯雞塊、黃金夯地瓜、方塊薯餅、冰紅茶等內容，每套339元。另款「海陸款」則是包括黃金炸肉餅、摩斯雞塊、黃金夯地瓜、方塊薯餅、蝴蝶蝦、冰紅茶等內容，每套389元。
除了點心盒，1月5日起，摩斯漢堡也與航海王推出9款聯名商品，購買指定商品即可加價預購。凡購買超級大麥米漢堡，即可加購「航海王帆布袋」，加購價149元；加價299元，則可購買「航海王雙面漁夫帽」；加價499元，則可購買「航海王皮革零錢包」或「航海王皮革證件套」。若購買MOS café’系列任一杯，加價699元，則可獲得「航海王手提保溫杯（含吸管組、清潔刷、防滑底座）」。
另外摩斯並推出可單獨販售的「航海王聯名T恤」、「航海王聯名摩斯卡」，預購價各為699、100元。1月14日前預購航海王雙面漁夫帽、航海王皮革零錢包、航海王皮革證件套、航海王手提保溫杯、航海王聯名T恤等品項，可獲得「航海王手機支架」1個，共有6款造型，隨機出貨。預購商品將於1月31日起開放取貨。
除了聯名餐點、週邊商品，摩斯漢堡也於台北西門成都店，推出「航海王拍貼機」，凡購買指定新品套餐或聯名商品，就可獲得代幣1枚。拍貼機提供3種航海王主題邊框，讓粉絲們能夠拍攝出專屬的航海王照片。
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