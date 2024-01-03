「異人之下」男星帥穿龍年限定羽絨衣 桃紅混黑、白色系搭出潮流感

因為演出「異人之下」而收穫大批粉絲的陸劇男神侯明昊受邀拍攝Moncler龍年限定系列形象廣告，三套男、女皆可穿的服飾運用莊重的深紅色調與圓環圖案契合東方節慶感，更搭配出了潮流風格，讓人意外應景設計也能有新風貌。

Moncler因應中華新年即將到來，因此推出了龍年限定迷你系列，首先將品牌標誌與龍首巧妙融合，打造專屬龍形Logo。同時經典的絎縫設計從龍鱗紋路與鎧甲圖案中汲取靈感，利用如同漆皮質感的尼龍面料呈現；透過黑色、白色和粉色配色來形塑潮流風格。這系列的刷絨拉鍊針織衫、慢跑運動褲、圓領上衣等百搭單品，都點綴龍形標誌，塑造強烈視覺效果。不僅如此，熱門的Trailgrip運動鞋，也以全新祥瑞配色魅力登場，以反光網眼面料、龍鱗紋橡膠材質與亮粉色鞋底重新演繹，因此在陸劇男神侯明昊的詮釋下，更相得益彰。

陸劇男神侯明昊演繹Moncler龍年限定迷你系列形象廣告。圖／Moncler提供

而加拿大奢華機能品牌Moose Knuckles則與陳冠希愛牌PLEASURES合作，將頂級服飾與街頭龐克美學融為一體。聯名系列包括了骷髏圖案羽絨外套，以黑色為基礎，上方飾有白色圖案印花，達到顏色上的反差效果。短版羽絨外套也是值得留意的款式，具備反光效果的PLEASURES及Moose Knuckles品牌標誌。除此之外，還有裝飾雕像與花卉圖騰的連帽上衣、T恤等單品與配件，讓整體風格更完整。

陸劇男神侯明昊演繹Moncler龍年限定迷你系列形象廣告。圖／Moncler提供

Moose Knuckles聯名PLEASURES系列，裝飾雕像與花卉圖騰的連帽上衣。圖／Moose Knuckles提供

Moose Knuckles聯名PLEASURES系列，裝飾雕像與花卉圖騰的T恤。圖／Moose Knuckles提供