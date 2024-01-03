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童年回憶殺！MOSCHINO攜手經典遊戲把「泡泡龍」穿上身

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
MOSCHINO攜手經典街機遊戲「泡泡龍」推出農曆新年膠囊系列。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO攜手經典街機遊戲「泡泡龍」推出農曆新年膠囊系列。圖／MOSCHINO提供

還記得80、90年代的經典遊戲「泡泡龍」嗎？現在MOSCHINO攜手經典街機遊戲「泡泡龍」推出農曆新年膠囊系列，可愛的泡泡龍躍上系列服裝，重現經典回憶。

「泡泡龍」是1986年由日本TAITO公司所推出的電子遊戲，主角為居住在彩虹島的雙胞胎兄弟、兩隻分別叫Bub和Bob的綠色和藍色可愛小恐龍，會吐「泡泡」，故稱「泡泡龍」，遊戲因簡單有趣又充滿挑戰，廣受當時玩家喜愛，並迅速在全球掀起熱潮。

呼應2024龍年到來，MOSCHINO推出「泡泡龍」農曆新年膠囊系列，涵蓋男裝與女裝，包含洋裝、T-shirt、針織衫、牛仔外套等品項，即日起於MOSCHINO全台門市專櫃販售，據點包括微風信義2F 、敦化SOGO 2F、BLUEBELL復北門市、高雄漢神4F。

經典卡通印象深植人心，MAX&Co.2024春夏&Co.llaboration合作設計系列，攜手華納兄弟共同推出以「樂一通」(Looney Tunes，華納兄弟早期推出的卡通系列之一，包含兔巴哥等眾多耳熟能詳的卡通角色) 為靈感的全新系列。

MAX&Co.這系列汲取90年代風格元素，詮釋90年代的標誌性單品，包括短版條紋T恤、慵懶風細條紋長褲、緞面半身裙和吊帶連身裙以及格紋半身裙，並重新演繹兔巴哥 (Bugs Bunny)、達菲鴨 (Daffy Duck)、威利狼 (Wile E. Coyote)、嗶嗶鳥 (Road Runner)、火星人馬文 (Marvin the Martian) 等一系列「樂一通」角色的俏皮形象。

MOSCHINO農曆新年膠囊系列，男款泡泡龍針織衫，30,500元。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO農曆新年膠囊系列，男款泡泡龍針織衫，30,500元。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO農曆新年膠囊系列，女款泡泡龍短版衛衣27,500元。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO農曆新年膠囊系列，女款泡泡龍短版衛衣27,500元。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO農曆新年膠囊系列，女款泡泡龍牛仔外套36,500元。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO農曆新年膠囊系列，女款泡泡龍牛仔外套36,500元。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO農曆新年膠囊系列，女款泡泡龍牛仔裙26,500元。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO農曆新年膠囊系列，女款泡泡龍牛仔裙26,500元。圖／MOSCHINO提供
2024春夏MAX&Co.攜手華納兄弟共同推出以「樂一通」(Looney Tunes）為靈感的全新系列。圖／MAX&Co.提供
2024春夏MAX&Co.攜手華納兄弟共同推出以「樂一通」(Looney Tunes）為靈感的全新系列。圖／MAX&Co.提供
2024春夏MAX&Co.攜手華納兄弟共同推出以「樂一通」(Looney Tunes）為靈感的全新系列。圖／MAX&Co.提供
2024春夏MAX&Co.攜手華納兄弟共同推出以「樂一通」(Looney Tunes）為靈感的全新系列。圖／MAX&Co.提供
2024春夏MAX&Co.攜手華納兄弟共同推出以「樂一通」(Looney Tunes）為靈感的全新系列。圖／MAX&Co.提供
2024春夏MAX&Co.攜手華納兄弟共同推出以「樂一通」(Looney Tunes）為靈感的全新系列。圖／MAX&Co.提供
2024春夏MAX&Co.攜手華納兄弟共同推出以「樂一通」(Looney Tunes）為靈感的全新系列。圖／MAX&Co.提供
2024春夏MAX&Co.攜手華納兄弟共同推出以「樂一通」(Looney Tunes）為靈感的全新系列。圖／MAX&Co.提供

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