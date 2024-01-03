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JENNIE當露西波頓學姊香奈兒新珠寶先上手 翹唇好性感

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
歌手暨香奈兒品牌大使JENNIE演繹2024年一月全新COCO CRUSH高級珠寶系列形象廣告。圖／香奈兒提供
歌手暨香奈兒品牌大使JENNIE演繹2024年一月全新COCO CRUSH高級珠寶系列形象廣告。圖／香奈兒提供

新年伊始，香奈兒（CHANEL）以菱格紋裝飾的COCO CRUSH高級珠寶系列，也迎來8件全新的作品：一款白金單邊耳扣，以及黃金、白金或Beige米色金窄版手環，分別提供鑲鑽與純金質版本，其中白K金款還有不同程度鑲鑽的款式。全新手環配置獨創專利申請中的COCO TWIST隱形旋轉扣環設計，輕輕旋轉即可開關；同時，2024年一月全新COCO CRUSH高級珠寶系列形象廣告，也迎來演員暨品牌大使露西波頓（Lucy Boynton）的演出，加入歌手暨品牌大使JENNIE和演員Amandla Stenberg的行列。

香奈兒COCO CRUSH高級珠寶系列每款作品所裝飾的經典菱格紋圖騰，均由珠寶工坊運用俐落切工於圓潤表面鐫刻交織而成，一如香奈兒所有標誌性的符碼，雋永迷人，全新的窄版手環，纖細精巧，提供中間菱格紋圖騰鑲嵌鑽石的版本和拋光金屬的亮澤版本，不論手腕骨架大小，單獨或堆疊配戴都很適宜。每款手環均搭載搭載獨創全新輕巧迷人的COCO TWIST隱形旋轉扣環，穿戴便利，體現品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）倡導的女性自主穿搭精神。

即將於1月全球曝光的COCO CRUSH形象廣告影片也預告，將由香奈兒品牌大使與繆斯們在英國音樂人、DJ、製作人暨作曲家Jamie xx原創歌曲「It's So Good」旋律伴奏下於巴黎布隆尼亞宮（Palais Brongniart）玩起大風吹，開心遊戲，把COCO CRUSH交錯圖案隱藏的寓意，以及品牌創辦人嘉柏麗香奈兒「人生每段邂逅皆是機運與命運交會的遊戲」的信念，發揮得淋漓盡致。

COCO CRUSH窄版手環，18K黃金菱格紋圖騰，15萬9,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH窄版手環，18K黃金菱格紋圖騰，15萬9,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH窄版手環，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，31萬5,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH窄版手環，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，31萬5,000元。圖／香奈兒提供
演員Amandla Stenberg演繹2024年一月全新COCO CRUSH高級珠寶系列形象廣告。圖／香奈兒提供
演員Amandla Stenberg演繹2024年一月全新COCO CRUSH高級珠寶系列形象廣告。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH窄版手環，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌36顆鑽石，47萬元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH窄版手環，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌36顆鑽石，47萬元。圖／香奈兒提供
演員暨香奈兒品牌大使露西波頓演繹2024年一月全新COCO CRUSH高級珠寶系列形象廣告。圖／香奈兒提供
演員暨香奈兒品牌大使露西波頓演繹2024年一月全新COCO CRUSH高級珠寶系列形象廣告。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH窄版手環，18K Beige米色金菱格紋圖騰，16萬2,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH窄版手環，18K Beige米色金菱格紋圖騰，16萬2,000元。圖／香奈兒提供
演員暨香奈兒品牌大使露西波頓演繹2024年一月全新COCO CRUSH高級珠寶系列形象廣告。圖／香奈兒提供
演員暨香奈兒品牌大使露西波頓演繹2024年一月全新COCO CRUSH高級珠寶系列形象廣告。圖／香奈兒提供
演員Amandla Stenberg演繹2024年一月全新COCO CRUSH高級珠寶系列形象廣告。圖／香奈兒提供
演員Amandla Stenberg演繹2024年一月全新COCO CRUSH高級珠寶系列形象廣告。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH窄版手環，18K黃金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，29萬5,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH窄版手環，18K黃金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，29萬5,000元。圖／香奈兒提供
歌手暨香奈兒品牌大使JENNIE演繹2024年一月全新COCO CRUSH高級珠寶系列形象廣告。圖／香奈兒提供
歌手暨香奈兒品牌大使JENNIE演繹2024年一月全新COCO CRUSH高級珠寶系列形象廣告。圖／香奈兒提供
歌手暨香奈兒品牌大使JENNIE演繹2024年一月全新COCO CRUSH高級珠寶系列形象廣告。圖／香奈兒提供
歌手暨香奈兒品牌大使JENNIE演繹2024年一月全新COCO CRUSH高級珠寶系列形象廣告。圖／香奈兒提供
演員Amandla Stenberg演繹2024年一月全新COCO CRUSH高級珠寶系列形象廣告。圖／香奈兒提供
演員Amandla Stenberg演繹2024年一月全新COCO CRUSH高級珠寶系列形象廣告。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH窄版手環，18K白金菱格紋圖騰，17萬元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH窄版手環，18K白金菱格紋圖騰，17萬元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH單邊耳扣，18K白金菱格紋圖騰，46,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH單邊耳扣，18K白金菱格紋圖騰，46,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH窄版手環，18K Beige米色金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，30萬2,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH窄版手環，18K Beige米色金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，30萬2,000元。圖／香奈兒提供
歌手暨香奈兒品牌大使JENNIE演繹2024年一月全新COCO CRUSH高級珠寶系列形象廣告。圖／香奈兒提供
歌手暨香奈兒品牌大使JENNIE演繹2024年一月全新COCO CRUSH高級珠寶系列形象廣告。圖／香奈兒提供

香奈兒 品牌 珠寶

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