JENNIE當露西波頓學姊香奈兒新珠寶先上手 翹唇好性感

新年伊始，香奈兒（CHANEL）以菱格紋裝飾的COCO CRUSH高級珠寶系列，也迎來8件全新的作品：一款白金單邊耳扣，以及黃金、白金或Beige米色金窄版手環，分別提供鑲鑽與純金質版本，其中白K金款還有不同程度鑲鑽的款式。全新手環配置獨創專利申請中的COCO TWIST隱形旋轉扣環設計，輕輕旋轉即可開關；同時，2024年一月全新COCO CRUSH高級珠寶系列形象廣告，也迎來演員暨品牌大使露西波頓（Lucy Boynton）的演出，加入歌手暨品牌大使JENNIE和演員Amandla Stenberg的行列。

香奈兒COCO CRUSH高級珠寶系列每款作品所裝飾的經典菱格紋圖騰，均由珠寶工坊運用俐落切工於圓潤表面鐫刻交織而成，一如香奈兒所有標誌性的符碼，雋永迷人，全新的窄版手環，纖細精巧，提供中間菱格紋圖騰鑲嵌鑽石的版本和拋光金屬的亮澤版本，不論手腕骨架大小，單獨或堆疊配戴都很適宜。每款手環均搭載搭載獨創全新輕巧迷人的COCO TWIST隱形旋轉扣環，穿戴便利，體現品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）倡導的女性自主穿搭精神。