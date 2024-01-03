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海瑞溫斯頓、江詩丹頓龍年珠寶表 內斂或柔美各展神韻

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Arnold & Son的Luna Magna Red Gold龍年腕表，其時間面盤可在夜間清楚讀取、精確月相則可在背面中精確指示，並每隔122年才需校正一次。圖／Arnold & son提供
Arnold & Son的Luna Magna Red Gold龍年腕表，其時間面盤可在夜間清楚讀取、精確月相則可在背面中精確指示，並每隔122年才需校正一次。圖／Arnold & son提供

再過約一個月就是東方農曆的傳統龍年，不少高級鐘表品牌包含海瑞溫斯頓（Harry Winston）、江詩丹頓（Harry Winston）、Arnold & Son也相繼推出龍年表款，以喜氣、紅色、琺瑯工藝與寶石鑲嵌，煥發屬於甲辰龍年的活力、神采奕奕。

擅長高級珠寶的海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出全新Moment系列的2024龍年限定腕表，有別於男性風格的霸氣，36毫米玫瑰金鑲鑽的面盤裡、神龍從以珍珠母貝雕殼的雲朵中見首不見尾，也添多了幾分氣定神閒。海瑞溫斯頓在打造神龍時，整體施以手工雕刻、亮漆，柔美也喜氣，同從表殼、表圈、面盤以致表帶共鑲嵌174顆明亮式切工鑽石總重約2.00克拉，全球限量8只、物以稀為珍。

江詩丹頓的Les Cabinotiers閣樓工匠灰階琺瑯高級珠寶Dragon腕表則在「表面」下功夫，品牌工匠運用以明暗對比手法（chiaroscuro）創造出層次感的灰階琺瑯並加入特調綠色。表款栩栩如生地勾勒出一只五爪神龍，在黑、墨綠、淺綠的變化之際分外古典。機芯則使用厚度僅3.9毫米的1120自動上鍊機芯，白金表殼、表耳、表圈也鑲嵌以梯鑽，堪稱甲辰年最氣質、也最古典的一只工藝珠寶龍表。

Arnold & Son的Luna Magna Red Gold龍年腕表則展現驚人的微縮氣韻，44毫米藍寶石水晶鏡面下似「棲息」了一只五爪立體金龍，無論是五爪、龍尾、鱗片都極具魄力，加上偏心的白色時間盤可在夜間清楚讀取，更與金龍呈現出強烈反差。一半黑瑪瑙、一半玫瑰金的3D立體月相則體現了表款的陰柔另一面，其月相顯示可達122年才需調整一次的精確，全球限量8只。當表款與時間從黑色中騰空「示現」的同時，一如金龍帶給人的無窮神秘想像，餘味、深遠悠長。

由於使用了灰階琺瑯與較為濃郁的綠色，讓江詩丹頓的高級珠寶Dragon腕表相當古典、內斂雅致。圖／Vacheron Constantin提供
由於使用了灰階琺瑯與較為濃郁的綠色，讓江詩丹頓的高級珠寶Dragon腕表相當古典、內斂雅致。圖／Vacheron Constantin提供
江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠灰階琺瑯高級珠寶Dragon腕表，白金、40毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供
江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠灰階琺瑯高級珠寶Dragon腕表，白金、40毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供
Harry Winston，Moment系列2024龍年限定腕表，玫瑰金、36毫米、自動上鍊機芯、表冠鑲嵌珍珠、面盤時標鑲嵌珍珠、鑲鑽，全球限量8只，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Harry Winston，Moment系列2024龍年限定腕表，玫瑰金、36毫米、自動上鍊機芯、表冠鑲嵌珍珠、面盤時標鑲嵌珍珠、鑲鑽，全球限量8只，價格店洽。圖／Harry Winston提供
透明底蓋中可一窺HW2010自動上鍊機芯的結構、打磨修飾，更有18K玫瑰金的鏤空自動盤。圖／Harry Winston提供
透明底蓋中可一窺HW2010自動上鍊機芯的結構、打磨修飾，更有18K玫瑰金的鏤空自動盤。圖／Harry Winston提供
Arnold & Son的Luna Magna Red Gold龍年，玫瑰金、44毫米、手上鍊機芯、3D立體月相、時間顯示、全球限量8只，價格店洽。圖／Arnold & son提供
Arnold & Son的Luna Magna Red Gold龍年，玫瑰金、44毫米、手上鍊機芯、3D立體月相、時間顯示、全球限量8只，價格店洽。圖／Arnold & son提供
收納在八角形特製表盒內的Moment系列2024龍年限定腕表，宛如一件小巧傳家的腕上珠寶。圖／Harry Winston提供
收納在八角形特製表盒內的Moment系列2024龍年限定腕表，宛如一件小巧傳家的腕上珠寶。圖／Harry Winston提供

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