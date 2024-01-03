海瑞溫斯頓、江詩丹頓龍年珠寶表 內斂或柔美各展神韻

再過約一個月就是東方農曆的傳統龍年，不少高級鐘表品牌包含海瑞溫斯頓（Harry Winston）、江詩丹頓（Harry Winston）、Arnold & Son也相繼推出龍年表款，以喜氣、紅色、琺瑯工藝與寶石鑲嵌，煥發屬於甲辰龍年的活力、神采奕奕。

擅長高級珠寶的海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出全新Moment系列的2024龍年限定腕表，有別於男性風格的霸氣，36毫米玫瑰金鑲鑽的面盤裡、神龍從以珍珠母貝雕殼的雲朵中見首不見尾，也添多了幾分氣定神閒。海瑞溫斯頓在打造神龍時，整體施以手工雕刻、亮漆，柔美也喜氣，同從表殼、表圈、面盤以致表帶共鑲嵌174顆明亮式切工鑽石總重約2.00克拉，全球限量8只、物以稀為珍。

江詩丹頓的Les Cabinotiers閣樓工匠灰階琺瑯高級珠寶Dragon腕表則在「表面」下功夫，品牌工匠運用以明暗對比手法（chiaroscuro）創造出層次感的灰階琺瑯並加入特調綠色。表款栩栩如生地勾勒出一只五爪神龍，在黑、墨綠、淺綠的變化之際分外古典。機芯則使用厚度僅3.9毫米的1120自動上鍊機芯，白金表殼、表耳、表圈也鑲嵌以梯鑽，堪稱甲辰年最氣質、也最古典的一只工藝珠寶龍表。