人美心也美！安海瑟薇與寶格麗攜手救助兒童新企劃

2024年，寶格麗與救助兒童會持續合作，在攜手15週年之際，寶格麗公布全新#WITHMEWITHYOU形象廣告，並且推出全新墜飾項鍊，加深對慈善的承諾。全新新款項鍊靈感來自經典的B.zero1 Rock系列，以純銀製作，搭配圓形墜飾及新潮金屬鉚釘，定價25,000元；項鍊自即日起於品牌官網開放預購，並於1月15日起在全球寶格麗精品店販售，每販售一件即捐出其中95歐元給救助兒童會作為善款。

而自2024年1月1日起，寶格麗也承諾每售出一件Save The Children慈善系列所屬商品，將會捐出相同金額，強化投身慈善的承諾。該系列除了全新的B.zero1 Rock純銀項鍊，還有一款純銀黑色陶瓷戒指、一款純銀黑陶瓷手鍊、一款純銀縞瑪瑙與紅寶石項鍊、以及純銀黑陶瓷項鍊共4款設計。