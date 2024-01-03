人美心也美！安海瑟薇與寶格麗攜手救助兒童新企劃
2024年，寶格麗與救助兒童會持續合作，在攜手15週年之際，寶格麗公布全新#WITHMEWITHYOU形象廣告，並且推出全新墜飾項鍊，加深對慈善的承諾。全新新款項鍊靈感來自經典的B.zero1 Rock系列，以純銀製作，搭配圓形墜飾及新潮金屬鉚釘，定價25,000元；項鍊自即日起於品牌官網開放預購，並於1月15日起在全球寶格麗精品店販售，每販售一件即捐出其中95歐元給救助兒童會作為善款。
而自2024年1月1日起，寶格麗也承諾每售出一件Save The Children慈善系列所屬商品，將會捐出相同金額，強化投身慈善的承諾。該系列除了全新的B.zero1 Rock純銀項鍊，還有一款純銀黑色陶瓷戒指、一款純銀黑陶瓷手鍊、一款純銀縞瑪瑙與紅寶石項鍊、以及純銀黑陶瓷項鍊共4款設計。
而同步於2024年1月亮相的#WITHMEWITHYOU形象照以寶格麗全球品牌大使安海瑟薇（Anne Hathaway）為首，平面照片曝光後，形象影片預計將於2月7日登場。屆時將有超級名模Eva Herzigova分享尼泊爾女孩Sumiya透過Youth Empowerment Bulgari專案計畫學習如何創業的故事；知名造型師Law Roach述說敘利亞孩童Raneem從Za'atari難民營跨越國界的經歷；超級名模暨演員Jon Kortajarena分享越南男孩A-Dang參與寶格麗教育計畫的故事，以及交響樂團指揮家Beatrice Venezi描述玻利維亞女孩Litzy如何建立養蜂事業的歷程。
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