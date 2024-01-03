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人美心也美！安海瑟薇與寶格麗攜手救助兒童新企劃

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇演繹寶格麗與救助兒童會形象廣告#WITHMEWITHYOU。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇演繹寶格麗與救助兒童會形象廣告#WITHMEWITHYOU。圖／寶格麗提供

2024年，寶格麗與救助兒童會持續合作，在攜手15週年之際，寶格麗公布全新#WITHMEWITHYOU形象廣告，並且推出全新墜飾項鍊，加深對慈善的承諾。全新新款項鍊靈感來自經典的B.zero1 Rock系列，以純銀製作，搭配圓形墜飾及新潮金屬鉚釘，定價25,000元；項鍊自即日起於品牌官網開放預購，並於1月15日起在全球寶格麗精品店販售，每販售一件即捐出其中95歐元給救助兒童會作為善款。

而自2024年1月1日起，寶格麗也承諾每售出一件Save The Children慈善系列所屬商品，將會捐出相同金額，強化投身慈善的承諾。該系列除了全新的B.zero1 Rock純銀項鍊，還有一款純銀黑色陶瓷戒指、一款純銀黑陶瓷手鍊、一款純銀縞瑪瑙與紅寶石項鍊、以及純銀黑陶瓷項鍊共4款設計。

而同步於2024年1月亮相的#WITHMEWITHYOU形象照以寶格麗全球品牌大使安海瑟薇（Anne Hathaway）為首，平面照片曝光後，形象影片預計將於2月7日登場。屆時將有超級名模Eva Herzigova分享尼泊爾女孩Sumiya透過Youth Empowerment Bulgari專案計畫學習如何創業的故事；知名造型師Law Roach述說敘利亞孩童Raneem從Za'atari難民營跨越國界的經歷；超級名模暨演員Jon Kortajarena分享越南男孩A-Dang參與寶格麗教育計畫的故事，以及交響樂團指揮家Beatrice Venezi描述玻利維亞女孩Litzy如何建立養蜂事業的歷程。

BVLGARI Save The Children慈善系列B.zero1純銀黑陶瓷項鍊、手環與戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列B.zero1純銀黑陶瓷項鍊、手環與戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列B.zero1 Rock純銀鉚釘項鍊，約25,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列B.zero1 Rock純銀鉚釘項鍊，約25,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列新款B.zero1 Rock純銀鉚釘項鍊，約25,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列新款B.zero1 Rock純銀鉚釘項鍊，約25,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列B.zero1純銀黑陶瓷項鍊，約20,300元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列B.zero1純銀黑陶瓷項鍊，約20,300元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列BULGARI BULGARI純銀縞瑪瑙與紅寶石項鍊，約24,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列BULGARI BULGARI純銀縞瑪瑙與紅寶石項鍊，約24,000元。圖／寶格麗提供
超級名模Eva Herzigova演繹寶格麗與救助兒童會形象廣告#WITHMEWITHYOU。圖／寶格麗提供
超級名模Eva Herzigova演繹寶格麗與救助兒童會形象廣告#WITHMEWITHYOU。圖／寶格麗提供
交響樂團指揮家Beatrice Venezi演繹寶格麗與救助兒童會形象廣告#WITHMEWITHYOU。圖／寶格麗提供
交響樂團指揮家Beatrice Venezi演繹寶格麗與救助兒童會形象廣告#WITHMEWITHYOU。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列B.zero1純銀黑陶瓷手鍊，約19,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列B.zero1純銀黑陶瓷手鍊，約19,000元。圖／寶格麗提供
知名造型師Law Roach演繹寶格麗與救助兒童會形象廣告#WITHMEWITHYOU。圖／寶格麗提供
知名造型師Law Roach演繹寶格麗與救助兒童會形象廣告#WITHMEWITHYOU。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列BULGARI BULGARI純銀縞瑪瑙與紅寶石項鍊，約24,000元 。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列BULGARI BULGARI純銀縞瑪瑙與紅寶石項鍊，約24,000元 。圖／寶格麗提供
超級名模暨演員Jon Kortajarena演繹寶格麗與救助兒童會形象廣告#WITHMEWITHYOU。圖／寶格麗提供
超級名模暨演員Jon Kortajarena演繹寶格麗與救助兒童會形象廣告#WITHMEWITHYOU。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列B.zero1純銀黑陶瓷戒指，約18,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列B.zero1純銀黑陶瓷戒指，約18,000元。圖／寶格麗提供

寶格麗 戒指

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