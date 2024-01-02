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酸菜小魚醬配豆花！鮮芋仙大改裝 18款新品登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
鮮芋仙推出「泰茶濃豆花」、「草莓蜜雪冰」等品項。圖／鮮芋仙提供
鮮芋仙推出「泰茶濃豆花」、「草莓蜜雪冰」等品項。圖／鮮芋仙提供

位於台北中山商圈的「鮮芋仙中山店」，將於1月12日以「主題店」的型態開幕。首季以「Sugar High」為主題，營造具有迷幻感的用餐空間，並且推出18款限定甜品，包括口味特殊的「酸菜小魚醬豆花」，並也推出「草莓派對」、「草莓雲朵」等應景甜點。即日起加入會員，也可獲得20元優惠券。

即將重新開幕的鮮芋仙中山店，首季主題為「Sugar High」，店內透過鑽光造型球帶來奇幻的視覺感，從櫥窗到天花板，都折射出不同的光彩，帶來獨特的光影感受。未來也會推出不同的設計風格

全新推出的新品中，包括將豆花與經典配料組合的「泰茶濃豆花」、「炎炙燒豆花」及「布蕾霜豆花」，每份90～110元。另外還有搭配鹹口味配料的「焙煎胡麻豆花」、「酸菜小魚醬豆花」同步登場，每份70元。同時鮮芋仙並還推出3種口味的「麻吉串」與「格朗芙」，共有「抹茶紅豆」、「芋泥肉鬆」、「炙燒布蕾」等選擇；還有芋頭粿粽、水晶肉圓、紫米油飯等鹹食。

針對草莓季到來，中山店也提供草莓與豆花、布蕾奶蓋等元素結合的「草莓派對」與「草莓雲朵」，均為120元；另也有「草莓蜜雪冰」與草莓系列點心。即日起加入鮮芋仙會員，可獲得中山主題店20元優惠券。

鮮芋仙中山店首季以「Sugar High」為設計主題。圖／鮮芋仙提供
鮮芋仙中山店首季以「Sugar High」為設計主題。圖／鮮芋仙提供
泰茶濃雪冰，250元。圖／鮮芋仙提供
泰茶濃雪冰，250元。圖／鮮芋仙提供

草莓 派對 天花板

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