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明起開賣、這只必收！星巴克30款龍年新品搶先看

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明起開賣、這只必收！星巴克30款龍年新品搶先看

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克星座系列馬克杯推出新年度鐫刻工藝系列新品。圖/星巴克提供
星巴克星座系列馬克杯推出新年度鐫刻工藝系列新品。圖/星巴克提供

新的一年開啟新頁，即將迎來充滿喜氣的農曆新年。星巴克1月3日全門市及線上門市推出一系列共30款的龍年新品，其中，最不能錯過的就是新春喜氣紅搭配以金龍作為主角，以金色描邊、金色把手的馬克杯，以龍馬精神迎接春天的到來。

此外，新春送禮首選，還有星巴克飲料券，即日起至2024年2月29日於指定門市購買一本1350飲料券(一本10張)或是單筆購買兩本675飲料劵(一本5張)，即可獲得星巴克祥龍提袋乙個及龍年紅包袋乙組。可累贈，數量有限，贈完為止。

星巴克龍年新品的設計主軸以童話故事為背景，將風姿威武的龍幻化成和藹的祥龍，且融合了現代與傳統元素，透過精緻的線條與活潑的顏色表達經典與創新的結合，並藉由金色祥龍的各式英姿，帶出新一季龍年生肖的主題商品。

而在地開發也推出龍年杯款系列，以新春紅、天空藍、簡約黑白等亮色系列推出馬克杯、不鏽鋼杯款，將祥龍圖象結合至杯款中。超萌人氣熊寶寶Bearista本次也換上喜氣的龍年裝扮，順勢推出大款和mini款的「龍年賀春熊寶寶」娃娃，以及「龍年星意造景水球」、「金龍賀春鑰匙圈」和「舞獅賀春鑰匙圈」，皆以Bearista可愛的方式展現了傳統文化中的龍年元素。

今年咖啡設備推出應景「新春紅KETTLE手沖壺」，外觀以喜氣桃紅色為主調，展現濃厚的節慶氛圍，搭配經典的星巴克女神LOGO浮雕，融合了實用性和生活風格。

備受矚目的星巴克星座系列馬克杯，推出新年度鐫刻工藝系列新品，於1月3日全新上市的鐫刻水瓶星座馬克杯和鐫刻雙魚星座馬克杯，以細緻鐫刻的立體星座圖案，搭配經典永恆的霧面黑色釉料，詮釋個人摩登且細節質感展露無遺。

此次同步推出星座提袋系列和星座雨傘系列，星座提袋以星座符號、星象元素搭配品牌經典女神LOGO設計，以神秘黑搭配細緻的印金、局部上光等多道印刷工藝呈現，為簡單實用的帆布提袋注入新樣貌，是星迷們今年不可錯過的質感風格選品。

星巴克今年咖啡設備推出應景「新春紅KETTLE手沖壺」，外觀以喜氣桃紅色為主調，展現濃厚的節慶氛圍。圖/星巴克提供
星巴克今年咖啡設備推出應景「新春紅KETTLE手沖壺」，外觀以喜氣桃紅色為主調，展現濃厚的節慶氛圍。圖/星巴克提供
星巴克今年設計主軸以童話故事為背景，將風姿威武的龍幻化成和藹的祥龍。圖/星巴克提供
星巴克今年設計主軸以童話故事為背景，將風姿威武的龍幻化成和藹的祥龍。圖/星巴克提供
星巴克星座雨傘系列以風、水、火、土四個星座象限詮釋設計，復刻星巴克第一代星座杯圖樣，讓層次交疊的金色星座圖案與迷人的星空夜色填滿傘面。圖/星巴克提供
星巴克星座雨傘系列以風、水、火、土四個星座象限詮釋設計，復刻星巴克第一代星座杯圖樣，讓層次交疊的金色星座圖案與迷人的星空夜色填滿傘面。圖/星巴克提供
同步推出星座提袋系列和星座雨傘系列。圖/星巴克提供
同步推出星座提袋系列和星座雨傘系列。圖/星巴克提供
星巴克以新春喜氣紅搭配以金龍作為主角，以採用金色描邊、金色把手等馬克杯，以龍馬精神迎接春天的到來。圖/星巴克提供
星巴克以新春喜氣紅搭配以金龍作為主角，以採用金色描邊、金色把手等馬克杯，以龍馬精神迎接春天的到來。圖/星巴克提供

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