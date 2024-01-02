蝦皮購物「1.11免運盛典」豪灑888元開運紅包　加碼抽11錢黃金

跨年迎新之後，就要準備迎接農曆春節，根據蝦皮購物觀察，過年除舊佈新的傳統明顯帶動站上掃地機器人、吸塵器、除濕機等高單價清潔家電買氣，新衣、新車、新電腦也是熱門選購指標。蝦皮購物即日起至1月11日推出「1.11免運盛典」，不僅有免運店家蝦皮店到店無限次免運，再加碼每人5張全站消費滿299元起免運券，更豪灑888元開運紅包，1月11日當天用免運券下單加碼再抽11錢黃金（黃金元寶5錢 X 2＋黃金元寶1錢）。

蝦皮購物即日起至1月11日推出「1.11免運盛典」，豪灑全站299元起免運優惠，原價68,000元的「三陽全新迪爵125機車」1月11日當天下單享15%蝦幣回饋，再享機車分期零利率；「300織萊賽爾抗菌天絲床包組」1月11日限時優惠價2,550元起；原價37,900元的MacBook Air M2筆電1月11日限時優惠價33,900元；adidas跑鞋、New Balance多款服飾等1月11日限時優惠價最低899元起。

1月10日晚間8點30分至1月11日凌晨12點30分收看蝦皮直播，將分享2024年星座運勢、伴手禮及年菜推薦，直播期間除了享直播限定優惠外，更將豪送直播無低消5折券與蝦幣回饋券。

為年節補貨之際，更別忘了替自己安個太歲、祈福點燈，祈求新年好運。「蝦皮開運舖」即日起至2月5日推出龍年特輯，集結大甲鎮瀾宮線上購物商城、旗山天后宮等等知名廟宇，推出線上安太歲及點燈服務，「大甲鎮瀾宮安太歲暨消災解厄大法會」限時優惠價1,199元、「旗山天后宮全台十大月老2024線上點燈服務」限時下殺530元；蝦皮購物再網羅Montagne Half黑曜石Ｘ藍紋石手鍊、雨揚珍品2024五行揚運財庫組等開運商品獻上最低3折起優惠。

●附註：詳細優惠活動內容與售價以網頁公告為準。