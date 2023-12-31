開業126年！日本法蘭酥「神戶風月堂」快閃登台17天

創業已有126年的日本知名甜點「神戶風月堂」要回來了！1月3日起，神戶風月堂將於SOGO百貨忠孝店限時快閃回歸，店內將主打5款龍年限定禮盒，讓台灣民眾零時差享受招牌的「Gaufres法蘭酥」。同時神戶風月堂的姊妹品牌「Lespoir」亦會同步登場，帶來不同的甜點選擇。

已有126年歷史的「神戶風月堂」具有豐富的產品選擇，其中「Gaufres法蘭酥」源自法國，經不斷改良後，呈現輕薄又酥脆的口感，乃是神戶風月堂的明星商品，甚至連諾貝爾和平獎得主亞伯拉罕·史懷哲也相當喜歡。同時神戶風月堂也是日本皇室所使用的伴手禮。

1月3日至1月19日期間，神戶風月堂將在SOGO百貨忠孝店B2樓開設期間限定快閃店。店內高掛半圓黑色店招，並以紅黑色系搭配溫暖的木造材質，充分強調品牌風格。店內並提供2種系列、總共5款不同價位的龍年限定禮盒。其中頂級款「龍年限定 緋紅餅乾禮盒（47入）」，內含不同口味的法蘭酥、可可風味雙圓餅乾、奶油風味捲餅乾等品項，每盒1,780元。其他還有22入、28入的緋紅餅乾禮盒，每盒各為880、1,080元。

針對法蘭酥愛好者，「經典法蘭酥禮盒組16入」內含有香草、草莓、巧克力、紅茶等6種口味的法蘭酥，每盒1,180元、2盒2,300元、10盒10,800元；「經典法蘭酥禮盒組24入」，同樣擁有6種不同口味，每盒1,680元、2盒3,280元、10盒15,500元。