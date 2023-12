萬元有找！平價彩色龍表 無痛入手、潮流變身很有感

全新的中國「龍年」將在兩個月後來到,向來擅長從生活、藝術、文化得到啟發的Swatch從亞洲常見的霓虹街燈得到靈感,一次推出五款龍年系列腕表,對比鮮明的色彩像繽紛能量相互激盪,也成為2024的開運風格小物,平價入手、潮流隨身。

亞洲的街頭文化中,五顏六色的招牌象徵了活力,無論街頭小吃、日常生活品牌,繽紛螢光的色彩比對儼然已成東方街景的特有DNA,而Swatch則為此特別獻上五只龍年表款:白龍高昇Dragon in Cloud、黑龍獻瑞Dragon in Wind、龍騰四海Dragon in Waves、赤龍呈祥Dragon in Motion與龍躍千金Dragon in Gold,以多種呈高反差的螢光或飽和色彩,還原專屬街頭的豐沛活力。

最大尺寸、47毫米的Dragon in Cloud款使用了半透明白色生物源材質打造表殼與表帶,可愛的龍頭輪廓並搭配兩點鐘方向的黃色表冠,討喜可愛;最閃耀的Dragon in Gold款則將精鋼以PVD賦予閃亮金色,紅色指針並帶有夜光塗料,38毫米的尺寸、男女皆宜。34毫米的Dragon in Waves款則有著鮮艷的藍色視覺搭配白色、淺藍線條勾邊,除了紅色的龍眼炯炯如有神,表帶上醒目的龍爪與龍鱗酷炫也可愛,成為另類的手上無痛時髦刺青。

全系列Swatch龍年表款則已從即日起於全球Swatch門市與品牌官方網站Swatch.com搶先販售,表款訂價約在2800元至6950元不等,全數萬元有找,也讓人透過色彩與歡快能量,無痛入手潮流新品、質感風格變身。