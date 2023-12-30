快訊

國民黨民調／純市話侯康贏1個百分點 加手機賴蕭勝

賭命！偷渡客藏飛機起落架2.5小時 抗零下63度低溫命危送醫

別盲目搶進ESG概念股 漏看關鍵訊息 績效差人家一大截

萬元有找！平價彩色龍表 無痛入手、潮流變身很有感

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Swatch的龍年腕表以對比鮮明色彩宛如繽紛能量相互激盪，更成為2024的開運小物、風格走跳。圖／Swatch提供（合成圖）
Swatch的龍年腕表以對比鮮明色彩宛如繽紛能量相互激盪，更成為2024的開運小物、風格走跳。圖／Swatch提供（合成圖）

全新的中國「龍年」將在兩個月後來到，向來擅長從生活、藝術、文化得到啟發的Swatch從亞洲常見的霓虹街燈得到靈感，一次推出五款龍年系列腕表，對比鮮明的色彩像繽紛能量相互激盪，也成為2024的開運風格小物，平價入手、潮流隨身。

亞洲的街頭文化中，五顏六色的招牌象徵了活力，無論街頭小吃、日常生活品牌，繽紛螢光的色彩比對儼然已成東方街景的特有DNA，而Swatch則為此特別獻上五只龍年表款：白龍高昇Dragon in Cloud、黑龍獻瑞Dragon in Wind、龍騰四海Dragon in Waves、赤龍呈祥Dragon in Motion與龍躍千金Dragon in Gold，以多種呈高反差的螢光或飽和色彩，還原專屬街頭的豐沛活力。

最大尺寸、47毫米的Dragon in Cloud款使用了半透明白色生物源材質打造表殼與表帶，可愛的龍頭輪廓並搭配兩點鐘方向的黃色表冠，討喜可愛；最閃耀的Dragon in Gold款則將精鋼以PVD賦予閃亮金色，紅色指針並帶有夜光塗料，38毫米的尺寸、男女皆宜。34毫米的Dragon in Waves款則有著鮮艷的藍色視覺搭配白色、淺藍線條勾邊，除了紅色的龍眼炯炯如有神，表帶上醒目的龍爪與龍鱗酷炫也可愛，成為另類的手上無痛時髦刺青。

全系列Swatch龍年表款則已從即日起於全球Swatch門市與品牌官方網站Swatch.com搶先販售，表款訂價約在2800元至6950元不等，全數萬元有找，也讓人透過色彩與歡快能量，無痛入手潮流新品、質感風格變身。

Swatch赤龍呈祥Dragon in Motion腕表，6950元。圖／Swatch提供
Swatch赤龍呈祥Dragon in Motion腕表，6950元。圖／Swatch提供
Swatch從亞洲城市街燈得到靈感推出2024龍年表款，高彩、繽紛、討喜。圖／Swatch提供
Swatch從亞洲城市街燈得到靈感推出2024龍年表款，高彩、繽紛、討喜。圖／Swatch提供
Swatch龍躍千金Dragon in Gold腕表，6250元。圖／Swatch提供
Swatch龍躍千金Dragon in Gold腕表，6250元。圖／Swatch提供
尺存從34毫米到47毫米不等的Swatch龍年腕表，價格全數都在7000元以內、荷包友善。圖／Swatch提供
尺存從34毫米到47毫米不等的Swatch龍年腕表，價格全數都在7000元以內、荷包友善。圖／Swatch提供

品牌 龍騰 腕表 開運

延伸閱讀

台北史上最嚴限制競選廣告物 藍綠都要罰...還包括這大咖

龍年好物再一枚！品牌官網限定 藏家手刀開始搶單了

王鴻薇競選看板尺寸違規 北市府開罰要求改善

差旅、出國必備實用工具！Maurice Lacroix雙時區腕表 黑、白配色真的好帥

相關新聞

萬元有找！平價彩色龍表 無痛入手、潮流變身很有感

全新的中國「龍年」將在兩個月後來到，向來擅長從生活、藝術、文化得到啟發的Swatch從亞洲常見的霓虹街燈得到靈感，一次推...

GUCCI龍年新品！酒神包變素雅、小卡夾招桃花 動感走春

無論是西方或東方的新年都即將到來，義大利精品品牌GUCCI推出新款龍年系列限量商品，並邀請中國新生代明星田曦薇與周翊然擔...

吃貨不怕肚子餓！網議TOP8吃到飽餐廳手刀加入口袋名單

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「吃到飽餐廳」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP8吃到飽餐廳排行。

樋口裕子展來台 限定周邊獨賣

由聯合數位文創與日本朝日新聞社共同主辦的「奇幻動物森林 樋口裕子展」今在中正紀念堂二、三展廳登場。展覽集結超人氣藝術家樋...

法國機能時尚品牌K-WAY做到了！讓滑雪裝也能顯瘦、時髦有型

無論你是否準備前往北國滑雪或賞雪，一定都對於外出造型感到困擾，因為時髦有型與禦寒機能，往往是相斥的，不過法國時尚品牌K-WAY卻有解方！專為滑雪、戶外運動設計的全新系列，既輕盈又能保暖，同時還能顯瘦有型，根本是冬日最強服裝單品。

龍年好物再一枚！品牌官網限定 藏家手刀開始搶單了

每逢農曆年節，與生肖相關的年節商品總能引起收藏熱潮，近日便有瑞士鐘表品牌低調釋出年節限定商品，同時價格竟與常規款沒有分別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。