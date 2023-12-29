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7-ELEVEN「星級饗宴」推「涵碧美饌」全新聯名鮮食！還有「點點心金沙奶皇包」蒸食機門市限定販售

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN首度與南投日月潭頂級飯店子品牌「涵碧美饌」展開全新合作，延續涵碧樓酒店的渡假美學，雙方跨界合作將頂級的私房美饌於超商販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度與南投日月潭頂級飯店子品牌「涵碧美饌」展開全新合作，延續涵碧樓酒店的渡假美學，雙方跨界合作將頂級的私房美饌於超商販售。圖／7-ELEVEN提供

超商聯名鮮食又有新貨到！7-ELEVEN自有鮮食品牌「星級饗宴」推出「涵碧美饌」全新聯名，嚴選在地食材推出多道星級超商料理，感受日月潭私房美饌。同時看好溫暖食飲持續熱賣，7-ELEVEN熱食自助區與年輕世代最愛人氣港點店「點點心」合作推出3款熱呼呼的甜口味包子及饅頭，享受正宗港式風味；全台120間7-ELEVEN「天素地蔬複合店」也特別規劃蔬素食鍋物專區，多款新品上市搭配優惠活動，在年末壓軸帶來熱度十足美食夯話題。

7-ELEVEN自即日起首度與南投日月潭頂級飯店子品牌「涵碧美饌」展開全新合作，延續涵碧樓酒店的渡假美學，雙方跨界合作將頂級的私房美饌於超商販售，由涵碧樓館內中餐廳「湖光軒」主廚指導，開發多道採用在地食材的中式招牌手藝料理，並將日月潭夢幻湖景妝點設計於包裝，打造高雅精緻的超商鮮食體驗。

7-ELEVEN攜手「涵碧美饌」共推出5款新品，首推南京涵碧樓傳承的經典早餐「御膳美齡粥」，使用豆漿為基底，搭配在地山藥及冰糖熬煮，口感清甜、濃濃豆香；「紹興東坡肉飯糰」為湖光軒私藏20年獨家配方，東坡肉肥瘦入口即化；「川辣水煮魚燴飯」由湖光軒主廚秘製湯底，多種中藥慢火滾煮麻辣湯底搭配岡山豆瓣醬等川式調味，以紅油爆香鮮嫩魚片，麻辣鮮香超下飯；「橙汁排骨」將在地無骨豬肉酥炸至金黃誘人色澤，再裹入特調比例橙汁醬及芝麻增加香氣，肉質軟嫩酸甜。更以日月潭在地特產阿薩姆紅茶為靈感，開發「馥郁紅茶葡萄軟歐」歐式麵包，加入葡萄乾、蔓越莓及核桃增加咬感，口感鬆軟，內餡豐富。

7-ELEVEN表示，自有品牌「星級饗宴」自2020年起領先市場開創超商「星級」聯名風潮，合作對象均為各領域首屈一指「星級」品牌，迄今已吸引上千萬人次體驗，並連續3年業績雙位數成長；而7-ELEVEN今年與星級飯店、米其林星級餐廳跨界合作商品當中，共有7款「星級饗宴」星級聯名商品銷售突破億元業績．分別榮登飯糰、米食、麵食類別的熱銷王。

看好冬季暖食力發燒，7-ELEVEN自助熱食區「蒸食機」每到冬天業績可較平時成長3成，人氣商品「大燒包」一年可熱賣超過400萬顆，本週也針對年輕族群喜愛的品項開發全新跨界合作，與知名港點店「點點心」共同企劃「蒸心港點」主題，推出「金沙奶皇包」、「黑糖芝麻包」、「港奶雙色饅頭」，於全台1,200家蒸食機門市限定販售，每顆上方有點點心經典「豬仔」烙印，好吃又好拍，機台上方還藏有隱藏優惠QR code，掃描後可獲得「點點心」門市95折折價券。

此外，7-ELEVEN全台設有超過120間「天素地蔬複合店」，為讓素蔬食者更方便購買到溫暖的素蔬食鍋物，即日起至1月9日展開鍋物湯品任選兩件85折活動。除了蒐羅包含熱浪島、歐米市集等人氣素蔬食品牌湯底和小份量個人湯品，更引進來自馬來西亞的蔬食「自煮懶人火鍋」，讓不吃肉的消費者在寒冷的冬季都能享受美味的素蔬食火鍋。

7-ELEVEN與知名港點店「點點心」共同企劃「蒸心港點」主題，推出3款商品於全台1,200家蒸食機門市限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與知名港點店「點點心」共同企劃「蒸心港點」主題，推出3款商品於全台1,200家蒸食機門市限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN在涵碧樓館內中餐廳「湖光軒」主廚指導下，開發多道採用在地食材的中式招牌手藝料理，並將日月潭夢幻湖景妝點設計於包裝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN在涵碧樓館內中餐廳「湖光軒」主廚指導下，開發多道採用在地食材的中式招牌手藝料理，並將日月潭夢幻湖景妝點設計於包裝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台設有超過120間「天素地蔬複合店」，引進來自馬來西亞的蔬食「自煮懶人火鍋」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台設有超過120間「天素地蔬複合店」，引進來自馬來西亞的蔬食「自煮懶人火鍋」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與知名港點店「點點心」共同企劃「蒸心港點」主題，，每顆包子上方有點點心經典「豬仔」烙印，機台上方還藏有隱藏優惠QR code，掃描後可獲得「點點心」門市95折折價券。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與知名港點店「點點心」共同企劃「蒸心港點」主題，，每顆包子上方有點點心經典「豬仔」烙印，機台上方還藏有隱藏優惠QR code，掃描後可獲得「點點心」門市95折折價券。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有鮮食品牌「星級饗宴」即日起推出「涵碧美饌」全新聯名，嚴選在地食材推出多道星級超商料理。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有鮮食品牌「星級饗宴」即日起推出「涵碧美饌」全新聯名，嚴選在地食材推出多道星級超商料理。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台設有超過120間「天素地蔬複合店」，即日起至1月9日展開鍋物湯品任選兩件85折活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台設有超過120間「天素地蔬複合店」，即日起至1月9日展開鍋物湯品任選兩件85折活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有鮮食品牌「星級饗宴」即日起推出「涵碧美饌－馥郁紅茶葡萄軟歐」，售價45元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有鮮食品牌「星級饗宴」即日起推出「涵碧美饌－馥郁紅茶葡萄軟歐」，售價45元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台設有超過120間「天素地蔬複合店」，讓消費者更方便購買素蔬食鍋物。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台設有超過120間「天素地蔬複合店」，讓消費者更方便購買素蔬食鍋物。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有鮮食品牌「星級饗宴」即日起推出「涵碧美饌－御膳美齡粥」，售價69元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有鮮食品牌「星級饗宴」即日起推出「涵碧美饌－御膳美齡粥」，售價69元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有鮮食品牌「星級饗宴」即日起推出「涵碧美饌－紹興東坡肉飯糰」，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有鮮食品牌「星級饗宴」即日起推出「涵碧美饌－紹興東坡肉飯糰」，售價59元。圖／7-ELEVEN提供

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