好「鑽」！迎新年發大財 HUBLOT奢華鑽表招好運

「鑽」諧音「賺」,許多人在歲末年初祈求開運招財時,會特別選擇有鑲嵌鑽石的腕表。宇舶表(HUBLOT)2023年年度力作Square Bang Unico系列方形運動腕表,以及針對女性尺寸打造Big Bang One Click鑽表,結合閃亮的鑽石、奢華設計和極致工藝,提供多種材質選擇,是注重精緻品味的都會摩登精英銘記今年幸福歲月、迎接全新開始的首選。

Big Bang One Click精鋼鑽圈腕表,39毫米鑽圈款,68萬4,000元。圖/宇舶表提供

宇舶表以獨門皇金(King Gold)製作的Square Bang Unico皇金鑽表,表圈鑲嵌44顆璀璨白鑽,採用隱密式鑲嵌工藝,呈現流暢縝密的立體造型,突顯方形輪廓的標誌性特徵,不僅奢華,更散發強烈的運動氣息。Square Bang Unico 鈦金鑽表則以最為輕盈堅韌的砂灰色鈦金屬製作,極簡的科技感配色成為獨一無二的特色,以精緻的邊角細節處理勾勒出流暢的圓弧造型,拋光緞面的鈦金質錶殼和黑色橡膠表帶形成鮮明的對比,散發出令人難以忽視的未來感。

Big Bang One Click精鋼鑽圈腕表提供多款表帶選擇。圖/宇舶表提供