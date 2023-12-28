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好「鑽」！迎新年發大財 HUBLOT奢華鑽表招好運

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Square Bang Unico鈦金計時鑽表與Spirit of Big Bang皇金鑽表。圖／宇舶表提供
Square Bang Unico鈦金計時鑽表與Spirit of Big Bang皇金鑽表。圖／宇舶表提供

「鑽」諧音「賺」，許多人在歲末年初祈求開運招財時，會特別選擇有鑲嵌鑽石腕表。宇舶表（HUBLOT）2023年年度力作Square Bang Unico系列方形運動腕表，以及針對女性尺寸打造Big Bang One Click鑽表，結合閃亮的鑽石、奢華設計和極致工藝，提供多種材質選擇，是注重精緻品味的都會摩登精英銘記今年幸福歲月、迎接全新開始的首選。

Big Bang One Click精鋼鑽圈腕表，39毫米鑽圈款，68萬4,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click精鋼鑽圈腕表，39毫米鑽圈款，68萬4,000元。圖／宇舶表提供

宇舶表以獨門皇金（King Gold）製作的Square Bang Unico皇金鑽表，表圈鑲嵌44顆璀璨白鑽，採用隱密式鑲嵌工藝，呈現流暢縝密的立體造型，突顯方形輪廓的標誌性特徵，不僅奢華，更散發強烈的運動氣息。Square Bang Unico 鈦金鑽表則以最為輕盈堅韌的砂灰色鈦金屬製作，極簡的科技感配色成為獨一無二的特色，以精緻的邊角細節處理勾勒出流暢的圓弧造型，拋光緞面的鈦金質錶殼和黑色橡膠表帶形成鮮明的對比，散發出令人難以忽視的未來感。

Big Bang One Click精鋼鑽圈腕表提供多款表帶選擇。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click精鋼鑽圈腕表提供多款表帶選擇。圖／宇舶表提供

猶如時尚輕珠寶的Big Bang One Click 33毫米和39毫米兩款鑽表，以奢華溫暖的皇金材質和俐落未來感的精鋼材質，表圈裝飾品牌6顆H型鈦金屬螺絲和閃耀鑽石，並提供鑽圈或滿鑽的選擇，搭配黑色和白色面盤。系列更針對女性穿搭需求，搭載獨家「One Click」單鍵快拆表帶裝置，輕鬆更換不同材質和色彩表帶，不論是多種色調的小牛皮或是細膩的縫製在天然的橡膠，從低調內斂到豔光四射、再到活潑強烈的色調，賦予整體造型無窮變化，展現女性力量與優雅的動人氣場。

Big Bang One Click精鋼鑽圈腕表提供多款表帶選擇。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click精鋼鑽圈腕表提供多款表帶選擇。圖／宇舶表提供
Square Bang Unico計時碼表皇金鑽圈款，42毫米皇金表殼鑲嵌鑽石，約156萬7,000元。圖／宇舶表提供
Square Bang Unico計時碼表皇金鑽圈款，42毫米皇金表殼鑲嵌鑽石，約156萬7,000元。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang皇金鑽表系列。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang皇金鑽表系列。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click皇金滿鑽腕表，39毫米滿鑽款，173萬元；33豪米滿鑽款，133萬8,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click皇金滿鑽腕表，39毫米滿鑽款，173萬元；33豪米滿鑽款，133萬8,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click精鋼滿鑽腕表，39毫米滿鑽款，:124萬元；33豪米滿鑽款，101萬1,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click精鋼滿鑽腕表，39毫米滿鑽款，:124萬元；33豪米滿鑽款，101萬1,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click精鋼鑲鑽腕表，39毫米鑲鑽款，48萬8,000元；33豪米鑲鑽款，45萬5,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click精鋼鑲鑽腕表，39毫米鑲鑽款，48萬8,000元；33豪米鑲鑽款，45萬5,000元。圖／宇舶表提供
Square Bang Unico計時碼表鈦金鑽圈款，42毫米鈦金屬鑲鑽表殼，約94萬6,000元。圖／宇舶表提供
Square Bang Unico計時碼表鈦金鑽圈款，42毫米鈦金屬鑲鑽表殼，約94萬6,000元。圖／宇舶表提供

鑽石 腕表

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