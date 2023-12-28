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台灣無印良品年度銷售榜！冠軍熱賣15萬雙 最親民好物29元就入手

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
服飾類冠軍再度由撥水加工有機棉舒適休閒鞋，狂賣15萬雙。圖／MUJI無印良品提供
服飾類冠軍再度由撥水加工有機棉舒適休閒鞋，狂賣15萬雙。圖／MUJI無印良品提供

台灣MUJI無印良品公布2023年全年銷售排行榜，以銷售金額為排序，共分為六大類，包括服飾配件、居家用品、美妝保養、文具事務品及零食點心，以及今年新公開的在地開發生產食品排行榜，其中服飾類冠軍再度由撥水加工有機棉舒適休閒鞋，狂賣15萬雙，而最親民的冠軍為文具事務品自由換芯膠墨筆系列，只要29元，賣出超過200萬支。另也推出優惠活動，即日起至1月1日，單筆滿1千元送100元。

服飾配件類第二名呼應國境解放，為四輪硬殼止滑拉桿箱圖／MUJI無印良品提供
服飾配件類第二名呼應國境解放，為四輪硬殼止滑拉桿箱圖／MUJI無印良品提供

無印良品的服飾配件類受到消費者青睞，冠軍為休閒鞋，不易沾水，雨天也能輕鬆穿著，第二名呼應國境解放，為四輪硬殼止滑拉桿箱，共分為4個尺寸20L、36L、75L與105L，加入按壓式止滑鎖功能，搭交通工具時也不怕滑動；第三名為黃麻購物袋，全系列賣出超過60萬只。

文具與事務用品類，第二名為壓克力收納系列。圖／MUJI無印良品提供
文具與事務用品類，第二名為壓克力收納系列。圖／MUJI無印良品提供

居家用品類是收納品的天下，冠軍為聚丙烯收納系列，半透明設計保有隱私；亞軍為SUS收納系列，可以自由組合，一直是台灣消費者的最愛；第三名為軟質聚乙烯收納盒系列，耐水耐冷特性，各種場合都適合使用。

文具與事務用品類，冠軍為自由換芯膠墨筆系列。圖／MUJI無印良品提供
文具與事務用品類，冠軍為自由換芯膠墨筆系列。圖／MUJI無印良品提供

文具與事務用品類，冠軍為自由換芯膠墨筆系列，第二名為壓克力收納系列，很適合辦公室使用，第三名則為聚丙烯檔案盒系列。

美妝保養與香氛類中，冠軍為空間芬香油系列。圖／MUJI無印良品提供
美妝保養與香氛類中，冠軍為空間芬香油系列。圖／MUJI無印良品提供

美妝保養與香氛類中，冠軍為空間芬香油系列，最熱賣的香味為木質香味，全系列賣出超過20萬瓶；第二名是MUJI敏感肌保養系列，取自日本岩手縣釜石市水源製成，一直是熱賣產品；第三名為溫和洗臉卸妝系列，全系列賣出近50萬瓶。

在地開發生產零食點心類，第二名為無選別棉花糖布朗尼酥餅。圖／MUJI無印良品提供
在地開發生產零食點心類，第二名為無選別棉花糖布朗尼酥餅。圖／MUJI無印良品提供

進口零食點心類中，由懷舊棉花糖奪冠，賣出近50萬包；第二名可可花生也是許多網友的最愛，2023年賣出近10萬包，第三名為含餡棉花糖草莓，甜中帶酸，賣出近20萬包。

在地開發生產零食點心類，第一名為即食迷你拉麵系列。圖／MUJI無印良品提供
在地開發生產零食點心類，第一名為即食迷你拉麵系列。圖／MUJI無印良品提供

首度公開的在地開發生產零食點心類，第一名為即食迷你拉麵系列，可沖泡也能直接當點心，方便食用；第二名為無選別棉花糖布朗尼酥餅，將形狀不規則的棉花糖布朗尼蛋糕，烘烤成濃郁脆口的可可餅乾；第三名為梅粉味番薯脆片。

居家用品類冠軍為聚丙烯收納系列。圖／MUJI無印良品提供
居家用品類冠軍為聚丙烯收納系列。圖／MUJI無印良品提供

零食 美妝 無印良品

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