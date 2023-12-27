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下單先等三個月！米奇公仔 X 台設計師聯名展即日開秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
在11月舉辦品牌的十周年大秀後，設計師Daniel Wong再度與迪士尼合作，推出限量雕塑米奇公仔，玩趣、童心，並結合數位印花、形塑潮流表情。記者釋俊哲／攝影、圖／Daniel Wong提供
在11月舉辦品牌的十周年大秀後，設計師Daniel Wong再度與迪士尼合作，推出限量雕塑米奇公仔，玩趣、童心，並結合數位印花、形塑潮流表情。記者釋俊哲／攝影、圖／Daniel Wong提供

三個圓形就能構成一個全世界知名的動漫人物IP？討喜的米老鼠儼然是跨越世代、國家的全球知名卡通人物。由於今年正是Disney 100周年，台灣設計師品牌Daniel Wong曾在11月與迪士尼聯手所推出的最新系列探索號Explorer Express，今日再於品牌概念店推出「Good Day」藝術展，展現玩味滿點的潮流童心。

100隻獨一無二的Good Day米奇雕塑共分為四大系列：Good Morning、Good Afternoon、Good Evening、Good Night，每一色系各25只，高度皆為45公分，並透過不同色系的組成，例如黑白呼應Good Night、綠色代表Good Morning與生機。Daniel Wong並表示，只要看到米老鼠就代表了歡樂、開心，也直觀給人「Good Day」的印象，同時這個打呵欠的表情也特別吸引他，可以是一天的結尾、準備休息，也可以是一天的開始，迎向一天之中各種可能。

但這只米老鼠雕像的製作卻比想像中困難複雜，包含頭部、身體、手套...全台灣就需六個工坊才能通力完成，等待期更需長達一個月，製作生產過程中並有專人「護送」。因此今日展出僅提供部分完成品，但Daniel Wong已經全數的色彩印花組合輸出成平面草圖、表框並親筆簽名，下訂後才將生產，並將加贈原始插畫一張、別具紀念意義。

同時由於本次Good Day特展搶先釋出部分款式，每一款米奇雕塑身上則運用了包含熱帶花卉、馬銜鍊、貓頭鷹、美洲豹、千鳥格紋...等各種Daniel Wong熱愛的數位印花，將成為「打呵欠米奇」的獨一無二圖像，每款只有一款、皆為獨一無二，訂價16萬8000元。

「Good Day」藝術展已從即日起，於Daniel Wong概念店展出，地址為100台北市信義區虎林街164巷30號，展期則至2024年1月27日為止，建議提前電話預約：02-2723-5158

Good Afternoon款Daniel Wong X Disney聯名雕塑公仔。圖／Daniel Wong提供
Good Afternoon款Daniel Wong X Disney聯名雕塑公仔。圖／Daniel Wong提供
Good Night款Daniel Wong X Disney聯名雕塑公仔。圖／Daniel Wong提供
Good Night款Daniel Wong X Disney聯名雕塑公仔。圖／Daniel Wong提供
Good Morning款Daniel Wong X Disney聯名雕塑公仔。圖／Daniel Wong提供
Good Morning款Daniel Wong X Disney聯名雕塑公仔。圖／Daniel Wong提供
「Good Day」藝術展已從即日起，於Daniel Wong概念店展出，直至2024年1月27日為止。記者釋俊哲／攝影
「Good Day」藝術展已從即日起，於Daniel Wong概念店展出，直至2024年1月27日為止。記者釋俊哲／攝影
Good Evening款Daniel Wong X Disney聯名雕塑公仔。圖／Daniel Wong提供
Good Evening款Daniel Wong X Disney聯名雕塑公仔。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong概念店將展現出原稿插畫、同時每一幅插畫都有Daniel Wong親筆簽名。記者釋俊哲／攝影
Daniel Wong概念店將展現出原稿插畫、同時每一幅插畫都有Daniel Wong親筆簽名。記者釋俊哲／攝影

老鼠 米奇 品牌

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