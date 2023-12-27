下單先等三個月！米奇公仔 X 台設計師聯名展即日開秀
三個圓形就能構成一個全世界知名的動漫人物IP？討喜的米老鼠儼然是跨越世代、國家的全球知名卡通人物。由於今年正是Disney 100周年，台灣設計師品牌Daniel Wong曾在11月與迪士尼聯手所推出的最新系列探索號Explorer Express，今日再於品牌概念店推出「Good Day」藝術展，展現玩味滿點的潮流童心。
100隻獨一無二的Good Day米奇雕塑共分為四大系列：Good Morning、Good Afternoon、Good Evening、Good Night，每一色系各25只，高度皆為45公分，並透過不同色系的組成，例如黑白呼應Good Night、綠色代表Good Morning與生機。Daniel Wong並表示，只要看到米老鼠就代表了歡樂、開心，也直觀給人「Good Day」的印象，同時這個打呵欠的表情也特別吸引他，可以是一天的結尾、準備休息，也可以是一天的開始，迎向一天之中各種可能。
但這只米老鼠雕像的製作卻比想像中困難複雜，包含頭部、身體、手套...全台灣就需六個工坊才能通力完成，等待期更需長達一個月，製作生產過程中並有專人「護送」。因此今日展出僅提供部分完成品，但Daniel Wong已經全數的色彩印花組合輸出成平面草圖、表框並親筆簽名，下訂後才將生產，並將加贈原始插畫一張、別具紀念意義。
同時由於本次Good Day特展搶先釋出部分款式，每一款米奇雕塑身上則運用了包含熱帶花卉、馬銜鍊、貓頭鷹、美洲豹、千鳥格紋...等各種Daniel Wong熱愛的數位印花，將成為「打呵欠米奇」的獨一無二圖像，每款只有一款、皆為獨一無二，訂價16萬8000元。
「Good Day」藝術展已從即日起，於Daniel Wong概念店展出，地址為100台北市信義區虎林街164巷30號，展期則至2024年1月27日為止，建議提前電話預約：02-2723-5158
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言