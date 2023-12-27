快訊

凱旋苑租金爭議延燒 侯友宜競辦告賴清德等5人涉選罷法

中職／獅隊交易拿江承諺換雄鷹郭俊麟 領隊：雙方都是補強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

文青風輕珠寶agete 2024春季繞著世界去旅行

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
10K金與純銀菊菱紋鍊戒，8.900元。圖／惇聚國際提供
10K金與純銀菊菱紋鍊戒，8.900元。圖／惇聚國際提供

日系輕珠寶品牌agete饒富藝文氣息，深受台灣消費者喜愛，全新上市的2024春季新品環繞年度主題「Wear the World」，以旅行為為契機，將世界各地的風土民情和人文藝術融入珠寶設計中，揉合「和風」與「國風」，主軸色調挑選和風中柔和的懷舊綠、靜謐的古典粉、及淡雅橘，並重現素金系列 ，展現品牌獨有的深邃韻味。

和風懷舊綠主題的限定項鍊，設計靈感來自外國畫家描繪的日本庭院，翡翠綠水晶和白蝶貝以的雙層貼合工藝結合，寶石運用原始切割與凸圓形切割，反面裝飾日本傳統圖案花紋，鍊條點綴綠色玉髓，隨附春意盎然的綠色的專屬包裝。經典彩寶耳墜則採用灰色淡水珍珠、 清新的橄欖石與綠水晶勾勒陽光下春色漸變的柔和色調，海外限定系列以「露水」為靈感，採用阿瓦隆貝殼、淡色水晶及葡萄石等素材，展現清晨光影的細緻層次。

和風古典粉主題靈感來自早春冷艷的山茶花，以石榴石、菱錳礦和煙晶石、月光石的天然的不同色屌，詮釋了華麗、沉穩和俏皮三種風格。國風淡雅橘主題則透過太陽石的橙色與帶有微微藍色光澤的拉長石相互疊加，呈現出與襯托膚色的柔和粉色。

素金系列則是以2015年推出的「菊菱紋」系列為藍本重新演繹，鍊條上精緻的素金雕刻融入略帶和風的設計取材自浮世繪中常見的優雅花紋，並巧妙以10K金與銀對比搭配，更顯次分明。

agete 2024春季新品「Wear the World」系列。圖／惇聚國際提供
agete 2024春季新品「Wear the World」系列。圖／惇聚國際提供
10K金鑲嵌芙蓉石葡萄石墜飾，8,900元。圖／惇聚國際提供
10K金鑲嵌芙蓉石葡萄石墜飾，8,900元。圖／惇聚國際提供
agete 2024春季新品「Wear the World」系列。圖／惇聚國際提供
agete 2024春季新品「Wear the World」系列。圖／惇聚國際提供
agete 2024春季新品「Wear the World」系列。圖／惇聚國際提供
agete 2024春季新品「Wear the World」系列。圖／惇聚國際提供
10K金鑲嵌橄欖石、綠水晶、淡水珍珠耳墜，5500元。圖／惇聚國際提供
10K金鑲嵌橄欖石、綠水晶、淡水珍珠耳墜，5500元。圖／惇聚國際提供
agete 2024春季限定項鍊包裝。圖／惇聚國際提供
agete 2024春季限定項鍊包裝。圖／惇聚國際提供
agete 2024春季新品「Wear the World」系列。
agete 2024春季新品「Wear the World」系列。
10K金與純銀菊菱紋項鍊，19,100元。圖／惇聚國際提供
10K金與純銀菊菱紋項鍊，19,100元。圖／惇聚國際提供
10K金與純銀SV鑲嵌菱錳礦與煙晶石戒指，14,700元。圖／惇聚國際提供
10K金與純銀SV鑲嵌菱錳礦與煙晶石戒指，14,700元。圖／惇聚國際提供

日本

延伸閱讀

夢中情鞋助攻！新年派對主打就是個「美」字

Alexandre de Paris和agnès b.助攻 跨年跑趴輕鬆穿搭就能有亮點！

抗寒對策+1！王淨、虞書欣巧搭義式逆天長靴 風格走跳

放太「空」！Bell & Ross水晶骷髏表 根本酷寒戰士

相關新聞

開業40年！「全台首間麥當勞」改裝回歸明正式開幕 新店型搶先曝光

在台即將40週年的「麥當勞」，近期針對全台第一間麥當勞「台北民生餐廳」進行最大規模改裝，成為全台首間經典食材風2.0的店...

下單先等三個月！米奇公仔 X 台設計師聯名展即日開秀

三個圓形就能構成一個全世界知名的動漫人物IP？討喜的米老鼠儼然是跨越世代、國家的全球知名卡通人物。由於今年正是Disne...

蕨餅也有手搖「Torori天使蕨餅」台灣首店進駐忠孝SOGO

築間餐飲集團與日本連鎖甜點專賣「Torori天使蕨餅」，將把日本經典和菓子「蕨餅」以及在SNS上受歡迎的手搖飲料「蕨餅手...

想詮釋叛逆、玩世不恭氣質？找E.SO瘦子、Julia吳卓源就對了！

教你在經典裡耍叛逆，就是這季PUMA全新流行系列服飾與鞋款的主題，從「非正式復古學院風」出發，強調的就是非好學生面貌，而是帶點叛逆、玩世不恭氣質。因此PUMA也不假他人，找來最符合上述精神的品牌大使E.SO瘦子、Julia吳卓源共同來耍帥裝酷。

文青風輕珠寶agete 2024春季繞著世界去旅行

日系輕珠寶品牌agete饒富藝文氣息，深受台灣消費者喜愛，全新上市的2024春季新品環繞年度主題「Wear the Wo...

壽星遊劍湖山 門票只要1元！跨年假期再抽韓國雙人機票

跨年假期要來了！劍湖山世界於2023/12/30至2024/1/1，三天連假推出來劍湖山跨年、門票最低1元起的活動， 還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。