文青風輕珠寶agete 2024春季繞著世界去旅行

日系輕珠寶品牌agete饒富藝文氣息,深受台灣消費者喜愛,全新上市的2024春季新品環繞年度主題「Wear the World」,以旅行為為契機,將世界各地的風土民情和人文藝術融入珠寶設計中,揉合「和風」與「國風」,主軸色調挑選和風中柔和的懷舊綠、靜謐的古典粉、及淡雅橘,並重現素金系列 ,展現品牌獨有的深邃韻味。

和風懷舊綠主題的限定項鍊,設計靈感來自外國畫家描繪的日本庭院,翡翠綠水晶和白蝶貝以的雙層貼合工藝結合,寶石運用原始切割與凸圓形切割,反面裝飾日本傳統圖案花紋,鍊條點綴綠色玉髓,隨附春意盎然的綠色的專屬包裝。經典彩寶耳墜則採用灰色淡水珍珠、 清新的橄欖石與綠水晶勾勒陽光下春色漸變的柔和色調,海外限定系列以「露水」為靈感,採用阿瓦隆貝殼、淡色水晶及葡萄石等素材,展現清晨光影的細緻層次。

和風古典粉主題靈感來自早春冷艷的山茶花,以石榴石、菱錳礦和煙晶石、月光石的天然的不同色屌,詮釋了華麗、沉穩和俏皮三種風格。國風淡雅橘主題則透過太陽石的橙色與帶有微微藍色光澤的拉長石相互疊加,呈現出與襯托膚色的柔和粉色。