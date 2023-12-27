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早春新包藏悶騷 BAO BAO、Montblanc 玩色有理
一成不變的日常需要新能量、新變化，Bottega Veneta、BAO BAO ISSEY MIYAKE、Montblanc相繼為品牌包款推出新色新材質，讓人面對新春時，透過一只嶄新彩色配件，收納隨身好心情、更有藏入生活的輕快喜悅。
由連結的三角形變化出萬千幾何可能的BAO BAO ISSEY MIYAKE，新款Connet系列新包將品牌經典的三角形加入了長方形，為包款帶來安定感，並推出螢光黃、紅灰、黑白三種格紋配色與托特、肩背兩種包型，鮮豔、當代，輕鬆成為都會中的時尚風景；宛如將衣物打結般的Bottega Veneta Mini Jodie包則帶來質地與紋飾的多重實驗，部分包款確實使用織物料面、部分包款則將牛皮印刷上襯衫的格紋視覺，但本體仍是一顆不折不扣的時髦包款，大玩錯視戲法。
一向演繹都會書卷氣息的萬寶龍（Montblanc），其大師傑作系列則在穩重中藏入了活潑。像是信差包披上了墨水藍色以呼應品牌的書寫精神，而典雅灰色的NEO公事包、勃根地紅公事包則都隱約帶著渲染般的漸變色，讓人聯想到紳士訂製鞋履中的Patina染色工藝。貌似中規中矩、但不墨守成規，更在通勤出差的時光裡偷渡了低調悶騷，玩色有理。
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