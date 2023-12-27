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早春新包藏悶騷 BAO BAO、Montblanc 玩色有理

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
新款Connet系列新包透過細節為包款添多了一份穩定感，但整體依然鮮快明亮。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
新款Connet系列新包透過細節為包款添多了一份穩定感，但整體依然鮮快明亮。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供

一成不變的日常需要新能量、新變化，Bottega Veneta、BAO BAO ISSEY MIYAKE、Montblanc相繼為品牌包款推出新色新材質，讓人面對新春時，透過一只嶄新彩色配件，收納隨身好心情、更有藏入生活的輕快喜悅。

由連結的三角形變化出萬千幾何可能的BAO BAO ISSEY MIYAKE，新款Connet系列新包將品牌經典的三角形加入了長方形，為包款帶來安定感，並推出螢光黃、紅灰、黑白三種格紋配色與托特、肩背兩種包型，鮮豔、當代，輕鬆成為都會中的時尚風景；宛如將衣物打結般的Bottega Veneta Mini Jodie包則帶來質地與紋飾的多重實驗，部分包款確實使用織物料面、部分包款則將牛皮印刷上襯衫的格紋視覺，但本體仍是一顆不折不扣的時髦包款，大玩錯視戲法。

一向演繹都會書卷氣息的萬寶龍（Montblanc），其大師傑作系列則在穩重中藏入了活潑。像是信差包披上了墨水藍色以呼應品牌的書寫精神，而典雅灰色的NEO公事包、勃根地紅公事包則都隱約帶著渲染般的漸變色，讓人聯想到紳士訂製鞋履中的Patina染色工藝。貌似中規中矩、但不墨守成規，更在通勤出差的時光裡偷渡了低調悶騷，玩色有理。

Mini Jodie印刷牛皮手提包，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
Mini Jodie印刷牛皮手提包，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
大師傑作系列信差包墨水藍色款，38200元。圖／Montblanc提供
大師傑作系列信差包墨水藍色款，38200元。圖／Montblanc提供
雖然外型相對傳統，但萬寶龍透過墨水藍、勃根地紅等新色為包款帶來風格變奏。圖／Montblanc提供
雖然外型相對傳統，但萬寶龍透過墨水藍、勃根地紅等新色為包款帶來風格變奏。圖／Montblanc提供
Connet系列格紋透光托特包，價格店洽。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
Connet系列格紋透光托特包，價格店洽。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
Bottega Veneta、BAO BAO ISSEY MIYAKE、Montblanc相繼為品牌經典包款推出新色，為生活藏入喜悅能量。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE、Montblanc、Bottega Veneta提供（合成圖）
Bottega Veneta、BAO BAO ISSEY MIYAKE、Montblanc相繼為品牌經典包款推出新色，為生活藏入喜悅能量。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE、Montblanc、Bottega Veneta提供（合成圖）
襯衫、織料、毛衣像被巧妙「打了結」轉化成可愛隨身的Mini Jodie包。圖／Bottega Veneta提供
襯衫、織料、毛衣像被巧妙「打了結」轉化成可愛隨身的Mini Jodie包。圖／Bottega Veneta提供
大師傑作系列公事包勃根地紅色款，65500元。圖／Montblanc提供
大師傑作系列公事包勃根地紅色款，65500元。圖／Montblanc提供

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