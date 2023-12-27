麥卡倫雙雪莉桶系列 一次品嚐兩個世界風土

此趟赫雷斯之行的首日晚宴，我們品嘗到的是麥卡倫詮釋木桶工藝的極致力作——「雙雪莉桶（Double Cask）系列」。麥卡倫嚴選歐洲紅橡木及橫越北大西洋運至西班牙的美國白橡木，遵循百年工藝，訂製專屬雪莉橡木桶。將威士忌原酒置入兩種雪莉桶熟陳後，再以精湛工藝完美勾兌，讓品飲者一次品嚐到兩個世界的風土歲月。

麥卡倫品牌大使尼古拉．里斯克（Nicola Riske）指出：「美國白橡木往往帶出香草、焦糖、牛奶糖，以及更多新鮮柑橘類水果，如檸檬、柳橙、葡萄柚，甚至熱帶水果氣息。而歐洲紅橡木帶有更多的香料味，比如烘烤過的肉桂、丁香和肉豆蔻氣息，以及葡萄乾、無花果、杏桃乾等果乾，以及黑巧克力的氣味。」

「麥卡倫雙雪莉桶」系列，正是從兩種雪莉桶當中，嚴選出最適切的威士忌原酒，再勾兌出完美平衡的雙雪莉桶威士忌。搭配前菜奶油蘑菇飯的「麥卡倫雙雪莉桶12年」，帶著些許木質辛香氣息，以香草卡士達醬、太妃糖蘋果等甜美口感為核心，恰與菜色中的奶油香氣相互呼應，在耀眼的陽光金酒色下，展現出超乎你所預期的成熟均衡風味。

搭配主菜油封鴨的「麥卡倫雙雪莉桶15年」，洋溢蜂蜜與巧克力的氣息，並散發出果乾、太妃糖與香草香氣，酒色呈現如奶油糖般的金黃色，在油封鴨的油脂與威士忌的交織下，口感更顯得柔滑溫潤，餘韻綿延不斷。

最後搭配甜點巧克力熔岩蛋糕的「麥卡倫雙雪莉桶18年」，充滿乾果、柴燒龍眼、生薑和太妃糖氣味，伴隨著木質調氣息、馥郁的柳橙香氣與肉豆蔻香，與巧克力的氣味形成完美絕配。在巧克力所形成的風味主軸背後，你可以感覺到威士忌不斷在味蕾上放起帶著各種迷人氣味的亮麗煙花，成為星光燦爛的赫雷斯夜晚中，熠熠生輝的最耀眼星芒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康