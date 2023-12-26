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吃鍋送蛤蜊100顆／肉片1.2公斤！肉多多加碼送食材6選1

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
8人用餐，可贈送「鮮甜蛤蜊100顆」（3選1）。圖／樂多多提供
8人用餐，可贈送「鮮甜蛤蜊100顆」（3選1）。圖／樂多多提供

樂多多集團旗下的「肉多多火鍋樹林店」，歷經2個月的內部整修，自即日起正式重新開幕。為慶祝樹林店回歸，1月31日前至全台分店用餐，即可免費加送肉盤或海鮮。另外因應年末聚餐需求，凡8人以上訂位用餐，就送「蛤蜊100顆／小白蝦50隻／活力梅花1.2公斤（3選1）」。

肉多多火鍋樹林店過去在疫情期間，曾僅靠外帶餐點就創下單日營業額20萬的好成績，並培育出2位百萬年薪店長，乃是集團內的優點生。歷經2個月的內外觀優化後，肉多多樹林店自即日起重新開幕。即日起至1月31日期間，凡至全台門市消費300元以上套餐，並參與打卡活動，就可加送「美國培根牛／活力梅花豬／鮮嫩雞腿／鮮魚片／鮮甜蛤蜊／鮮蚵」等食材（6選1），價值129元。

除此之外，肉多多全台門店即日起至1月31日期間，加碼8人訂位用餐優惠，加贈「鮮甜蛤蜊100顆／小白蝦50隻／活力梅花豬1.2公斤（3選1）」，為餐桌再升級。另外為了滿足跨年後的用餐需求，除部分百貨商場或未提供宵夜的門店之外，其餘門市延長時間至凌晨3:30，讓歡樂氣氛再延續。

活動期間內8人到店用餐，可贈送「活力梅花豬1.2公斤」（3選1）。圖／樂多多提供
活動期間內8人到店用餐，可贈送「活力梅花豬1.2公斤」（3選1）。圖／樂多多提供
全台肉多多用餐打卡送「肉盤或海鮮6選1」。圖／樂多多提供
全台肉多多用餐打卡送「肉盤或海鮮6選1」。圖／樂多多提供

肉多多 蛤蜊

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