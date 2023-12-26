文青來開運！vacanza攜手書法詩人何景窗升級生肖手鍊

2024年即將迎來甲辰龍年是歲次中60年一遇的蒼龍財庫年。全台市佔率第一的流行飾品品牌vacanza推出祈願系列將台灣傳統的紅線文化融入現代的質感設計與改良，並自2021年底開始推出限量生肖款；今年推出全新改版，並攜手「書法詩人—何景窗」，推出「書法詩人何景窗聯名｜祈願・十二生肖純銀手鍊」，由詩人題字「龍好」，傳遞大開財運的祝福。其中甲辰青龍限定款「書法詩人何景窗聯名｜祈願・飛天龍・十二生肖純銀手鍊」代客過香爐更預先代客過香爐，有神明加持。

全新「書法詩人何景窗聯名｜祈願・十二生肖純銀手鍊」，鍊身特選細款蠟繩，並由台灣職人手工多股編織而成，搭配獨家繪製的十二生肖圖騰掛飾，點綴白淨閃耀的單鑽5A鋯與何景窗題字之「龍好」的喜氣春聯小掛墜，金屬材質皆為925低敏純銀材質製成。系列生效手鍊同時推出大人及小孩款，可全家一起配戴，隨附何景窗所題之「龍好」二字限定專屬包裝，沿著包裝上的虛線撕開即能變成迷你春聯。

「書法詩人何景窗聯名｜祈願・飛天龍・十二生肖純銀手鍊」即日起於vacanza官方網站開始預購，2024年1月2日於全台灣實體通路及官方網站正式販售，大人款與小孩款建議售價皆為880元。除祈願純銀手鍊外，自2024年1月2日起至2024年2月9日間，消費還有滿額贈，屬龍者與攜帶舊款祈願純銀手鍊（祈願迪士尼100週年款式除外）至門市回收的老客戶還能享折價優惠，詳情請見官網或洽門市。