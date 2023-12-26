「百萬網紅」站出來！2023流量密碼時尚八影片關鍵解碼

2024即將來到尾聲，要如何回顧過去一年的重要大事？且來回顧2023年Youtube上橫跨時尚、珠寶、鐘表的八只「網紅級」影片，「她們」全部都有百萬以上流量，集議題、明星商品、生活感於一身。關於2023的「流量密碼」與時尚風向？這8只影片最清楚！

超越極限 跨界合作

表款價位全數自七位數起跳的RICHARD MILLE，為宣傳與Ferrari合作的RM UP-01 Ferrai超薄表，拍攝了名為「An Eye for Design」的影片，並聚焦於表款的設計與哲思。影片不炫富、更像一首短詩，加上表款僅厚1.75毫米完全顛覆三觀，難怪超過2000萬次點閱記錄，讚喔！（RICHARD MILLE / An Eye for Design / 瀏覽：2111萬）

地球共好 萬物共生

勞力士官方Youtube最高人氣影片聚焦於「保護地球恆動不息」計畫協助「智利復野」與「阿根廷復野」基金會的保育成果：該團隊將美洲豹帶回原棲息地野放，最終更重建Iberá濕地的生態系統，既有野性之美也深具啟思，跟勞力士的表款ㄧ樣耐看，值得重播。（ROLEX / The Foundations: Rewilding Chile & Rewilding Argentina- Ep.3 / 瀏覽：191萬次）

中高價位 我最好買

浪琴的Hydroconquest系列以具價格競爭力的機芯、潛水性能已然成為品牌的超人氣系列，並被愛好者賦予「浪鬼」暱稱。浪琴今年推出新機芯、新功能的GMT表款，無論搭配鏈帶、橡膠表帶、尼龍帶，全數10萬有找。年終買什麼？這只Hydroconquest GMT，高度推薦！（Longines / Hydroconquest GMT / 瀏覽：1412萬次）

翻轉世代 10年有成

GUCCI從2013年起開始《GUCCI CHIME希望響鐘》的倡議，2023品牌並拍攝了10周年的紀念影片，邀請包含Salma Hayek Pinault、Julia Roberts、三吉彩花等「大卡」重新回顧、分享個人對大義的心裡話。雖然沒有中文、但有英文字幕。還沒看過？快去Youtube看看吧！（GUCCI / 10 Years of Gucci Chime Chime For Gender Equality / 瀏覽：323萬次）

放假就是開心

季節總是令人愉快，Prada在11月時推出的假日廣告形象邀請了星二代瑪雅霍克、韓星金泰梨等人入鏡。閃耀、放鬆、帶點科幻感，上線後點閱數大破1200萬。雖然西曆的年假已快結束，還好，台灣還有農曆的新年長假（笑）！（Prada / Prada presents Prada Holiday 2023 Collection / 瀏覽：1280萬次）

閃耀日常 玩趣先行

同樣訴諸為假日、歡樂，Boucheron的2022 Holiday系列影片邀請到阿拉伯裔女星Mila Al Zahrani為品牌拍攝，在夜空屋頂上以Quatre珠寶大玩「跳房子」遊戲。有高級感但兼具俏皮玩趣，約10秒長度卻寫下683萬次的點閱，以相對小眾的高級珠寶品牌而言，實屬難得。（Boucheron / Boucheron in Wonderland - Mila - 2022 EOY / 瀏覽：683萬次）

巴黎街頭的前衛日常

在創意總監Demna領軍下，Balenciaga以揉和前衛、實驗、街頭感的特異姿態成功獲得新世代熱愛。。品牌的Spring 24「Capital B」系列影片，成功讓所有模特兒成為一組巴黎的街頭風格速寫，兼具生活感與風格的描繪，雖長達五分鐘，但忍不住讓人一直看到結束又重播，如有魔力！（Balenciaga / Balenciaga Spring 24 Collection / 瀏覽：445萬次）

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