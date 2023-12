「百萬網紅」站出來！2023流量密碼時尚八影片關鍵解碼

2024即將來到尾聲,要如何回顧過去一年的重要大事?且來回顧2023年Youtube上橫跨時尚、珠寶、鐘表的八只「網紅級」影片,「她們」全部都有百萬以上流量,集議題、明星商品、生活感於一身。關於2023的「流量密碼」與時尚風向?這8只影片最清楚!

超越極限 跨界合作

表款價位全數自七位數起跳的RICHARD MILLE,為宣傳與Ferrari合作的RM UP-01 Ferrai超薄表,拍攝了名為「An Eye for Design」的影片,並聚焦於表款的設計與哲思。影片不炫富、更像一首短詩,加上表款僅厚1.75毫米完全顛覆三觀,難怪超過2000萬次點閱記錄,讚喔!(RICHARD MILLE / An Eye for Design / 瀏覽:2111萬)

地球共好 萬物共生

勞力士官方Youtube最高人氣影片聚焦於「保護地球恆動不息」計畫協助「智利復野」與「阿根廷復野」基金會的保育成果:該團隊將美洲豹帶回原棲息地野放,最終更重建Iberá濕地的生態系統,既有野性之美也深具啟思,跟勞力士的表款ㄧ樣耐看,值得重播。(ROLEX / The Foundations: Rewilding Chile & Rewilding Argentina- Ep.3 / 瀏覽:191萬次)

中高價位 我最好買

浪琴的Hydroconquest系列以具價格競爭力的機芯、潛水性能已然成為品牌的超人氣系列,並被愛好者賦予「浪鬼」暱稱。浪琴今年推出新機芯、新功能的GMT表款,無論搭配鏈帶、橡膠表帶、尼龍帶,全數10萬有找。年終買什麼?這只Hydroconquest GMT,高度推薦!(Longines / Hydroconquest GMT / 瀏覽:1412萬次)

翻轉世代 10年有成

GUCCI從2013年起開始《GUCCI CHIME希望響鐘》的倡議,2023品牌並拍攝了10周年的紀念影片,邀請包含Salma Hayek Pinault、Julia Roberts、三吉彩花等「大卡」重新回顧、分享個人對大義的心裡話。雖然沒有中文、但有英文字幕。還沒看過?快去Youtube看看吧!(GUCCI / 10 Years of Gucci Chime Chime For Gender Equality / 瀏覽:323萬次)

放假就是開心

季節總是令人愉快,Prada在11月時推出的假日廣告形象邀請了星二代瑪雅霍克、韓星金泰梨等人入鏡。閃耀、放鬆、帶點科幻感,上線後點閱數大破1200萬。雖然西曆的年假已快結束,還好,台灣還有農曆的新年長假(笑)!(Prada / Prada presents Prada Holiday 2023 Collection / 瀏覽:1280萬次)

閃耀日常 玩趣先行

同樣訴諸為假日、歡樂,Boucheron的2022 Holiday系列影片邀請到阿拉伯裔女星Mila Al Zahrani為品牌拍攝,在夜空屋頂上以Quatre珠寶大玩「跳房子」遊戲。有高級感但兼具俏皮玩趣,約10秒長度卻寫下683萬次的點閱,以相對小眾的高級珠寶品牌而言,實屬難得。(Boucheron / Boucheron in Wonderland - Mila - 2022 EOY / 瀏覽:683萬次)

巴黎街頭的前衛日常

在創意總監Demna領軍下,Balenciaga以揉和前衛、實驗、街頭感的特異姿態成功獲得新世代熱愛。。品牌的Spring 24「Capital B」系列影片,成功讓所有模特兒成為一組巴黎的街頭風格速寫,兼具生活感與風格的描繪,雖長達五分鐘,但忍不住讓人一直看到結束又重播,如有魔力!(Balenciaga / Balenciaga Spring 24 Collection / 瀏覽:445萬次)

同場加映

女性閃耀閨蜜