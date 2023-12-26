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「百萬網紅」站出來！2023流量密碼時尚八影片關鍵解碼

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
為Prada拍攝Holiday形象視覺的韓星金泰梨，在影像中巧秀美腿與優雅姿態。圖／Prada提供
為Prada拍攝Holiday形象視覺的韓星金泰梨，在影像中巧秀美腿與優雅姿態。圖／Prada提供

2024即將來到尾聲，要如何回顧過去一年的重要大事？且來回顧2023年Youtube上橫跨時尚、珠寶、鐘表的八只「網紅級」影片，「她們」全部都有百萬以上流量，集議題、明星商品、生活感於一身。關於2023的「流量密碼」與時尚風向？這8只影片最清楚！

超越極限 跨界合作

表款價位全數自七位數起跳的RICHARD MILLE，為宣傳與Ferrari合作的RM UP-01 Ferrai超薄表，拍攝了名為「An Eye for Design」的影片，並聚焦於表款的設計與哲思。影片不炫富、更像一首短詩，加上表款僅厚1.75毫米完全顛覆三觀，難怪超過2000萬次點閱記錄，讚喔！（RICHARD MILLE / An Eye for Design / 瀏覽：2111萬）

地球共好 萬物共生

勞力士官方Youtube最高人氣影片聚焦於「保護地球恆動不息」計畫協助「智利復野」與「阿根廷復野」基金會的保育成果：該團隊將美洲豹帶回原棲息地野放，最終更重建Iberá濕地的生態系統，既有野性之美也深具啟思，跟勞力士的表款ㄧ樣耐看，值得重播。（ROLEX / The Foundations: Rewilding Chile & Rewilding Argentina- Ep.3 / 瀏覽：191萬次）

中高價位 我最好買

浪琴的Hydroconquest系列以具價格競爭力的機芯、潛水性能已然成為品牌的超人氣系列，並被愛好者賦予「浪鬼」暱稱。浪琴今年推出新機芯、新功能的GMT表款，無論搭配鏈帶、橡膠表帶、尼龍帶，全數10萬有找。年終買什麼？這只Hydroconquest GMT，高度推薦！（Longines / Hydroconquest GMT / 瀏覽：1412萬次）

翻轉世代 10年有成

GUCCI從2013年起開始《GUCCI CHIME希望響鐘》的倡議，2023品牌並拍攝了10周年的紀念影片，邀請包含Salma Hayek Pinault、Julia Roberts、三吉彩花等「大卡」重新回顧、分享個人對大義的心裡話。雖然沒有中文、但有英文字幕。還沒看過？快去Youtube看看吧！（GUCCI / 10 Years of Gucci Chime   Chime For Gender Equality / 瀏覽：323萬次）

放假就是開心

季節總是令人愉快，Prada在11月時推出的假日廣告形象邀請了星二代瑪雅霍克、韓星金泰梨等人入鏡。閃耀、放鬆、帶點科幻感，上線後點閱數大破1200萬。雖然西曆的年假已快結束，還好，台灣還有農曆的新年長假（笑）！（Prada / Prada presents Prada Holiday 2023 Collection / 瀏覽：1280萬次）

閃耀日常 玩趣先行

同樣訴諸為假日、歡樂，Boucheron的2022 Holiday系列影片邀請到阿拉伯裔女星Mila Al Zahrani為品牌拍攝，在夜空屋頂上以Quatre珠寶大玩「跳房子」遊戲。有高級感但兼具俏皮玩趣，約10秒長度卻寫下683萬次的點閱，以相對小眾的高級珠寶品牌而言，實屬難得。（Boucheron / Boucheron in Wonderland - Mila - 2022 EOY / 瀏覽：683萬次）

巴黎街頭的前衛日常

在創意總監Demna領軍下，Balenciaga以揉和前衛、實驗、街頭感的特異姿態成功獲得新世代熱愛。。品牌的Spring 24「Capital B」系列影片，成功讓所有模特兒成為一組巴黎的街頭風格速寫，兼具生活感與風格的描繪，雖長達五分鐘，但忍不住讓人一直看到結束又重播，如有魔力！（Balenciaga / Balenciaga Spring 24 Collection / 瀏覽：445萬次）

同場加映

女性閃耀閨蜜

求婚「常備」的除了六禮，鑽石更是女性最好朋友。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）的「Together Ever After   Belle」影片片單只流量約75萬次點閱，但捕捉到結婚時浪漫的唯美一面，全系列三只影片則共183萬流量，也算「百萬網紅」入列啦！（Harry Winston / Together Ever After   Belle / 瀏覽：75萬次）

具300米防水、兩地時間功能的Hydroconquest GMT腕表，是浪琴的2023流量密碼，也是中高價位的明星表款。圖／浪琴表提供
具300米防水、兩地時間功能的Hydroconquest GMT腕表，是浪琴的2023流量密碼，也是中高價位的明星表款。圖／浪琴表提供
僅1.75毫米的RM UP-01 Ferrai超薄腕表，厚度比CD還來得纖薄但堅硬，是品牌與Ferrari合作的超級聯名大作。圖 / RICHARD MILLE提供
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浪琴的「Hydroconquest」系列是品牌的銷售明星，更在愛好者口中有「浪鬼」的趣稱。圖／浪琴表提供
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Harry Winston鎖定婚嫁鑽戒系列的Together Ever After | Belle影片，再次帶人領略了白紗與鑽戒的魅力。圖／翻攝自Harry Winston官方Youtube頻道
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Boucheron邀請品牌大使Mila以Quatre珠寶大玩「跳格子」遊戲，閃耀也童趣。圖／Boucheron提供
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GUCCI發起的《GUCCI CHIME希望響鐘》活動今年10周年，品牌並邀請明星站台、重申對性平活動的持續承諾。圖／GUCCI提供
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RM UP-01 Ferrai超薄腕表，時間顯示、鈦合金、動力儲存約45小時、可承受5,000g重力加速度衝擊，全球限量150只。圖 / RICHARD MILLE提供
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包含Salma Hayek Pinault、Julia Roberts、三吉彩花...都在「Chime For Gender Equality」的影片中現身。圖／翻攝自 Youtube @ Gucci（合成圖）
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Belle婚戒系列從品牌歷史得到靈感，古典、婉約、唯美。圖／Harry Winston提供
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除了推動復野有成，勞力士2023年更是經典Daytona的60年紀，是年度熱搜的Top 10級「好物」。圖／勞力士提供
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星二代瑪雅霍克為Prada拍攝Holiday形象視覺，閃亮、愜意，並成Prada年度最佳流量影片。圖／Prada提供
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Balenciaga的2024春季「Capital B」系列透過短影片呈現了巴黎的日常、時尚與活力。圖／翻攝自 Youtube
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勞力士「保護地球恆動不息」計畫協助「智利復野」與「阿根廷復野」基金會的保育成果之一，除讓美洲豹重返棲地，更成功重現當地生態系統。圖／勞力士提供
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F1法拉利車隊車手Carlos Sainz Jr配戴上RM UP-01 Ferrai超薄腕表，並在影片中優雅現身。圖 / RICHARD MILLE提供
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Quatre系列Double White白色陶瓷鑽石項鍊，價格店洽。圖／Boucheron提供
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Balenciaga的重機騎士風格在2024春季進化為連褲版本，奇趣中帶著前衛個性。圖／Balenciaga提供（合成圖）
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