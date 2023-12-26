快拿身分證！有這3碼、或名字對中任一字「住房打3折」

2024眾所矚目的總統大選進入倒數階段，各種返鄉優惠出爐。其中，福容大飯店旗下全台各館推出各種優惠方案，最低可享3折入住。

鄰近桃園國際機場的福容桃園機捷A8店，旅客出示入住日前後3天內之本人機票，可享原訂購專案9折優惠及隔日免費延遲退房乙小時；2024年起憑入住日當天本人機票入住精緻客房，可享福容中壢店每晚2,160元、福容桃園店每晚2,276元專屬優惠價，並可選擇晚上9點後入住或於凌晨6點前退房，彈性調整入住時間，讓返台投票的民眾充分休息，安排行程更便利。

福容花蓮店推出期間限定住房專案，2024/01/01~01/31凡西元出生年月日有「0、1、3」(三碼缺一不可)，或是名字有「花、蓮、福、容」任一字(可同音不同字)，上官網預訂輸入專案代碼「N3F64840」即可享有房型定價3折優惠，入住海景房、欣賞太平洋日出。

福容高雄店推出「嬉遊享樂」住房專案，雙人2,999元起、四人4,299元起，樂玩駁二、棧貳庫，出示享福卡會員APP，還可享有婆婆冰、藕家奶茶、百樂蛋糕、阿囉哈滷味、孫家肉粽、香茗茶行等在地商家優惠。

即日起至2024/02/29台北一館順園推出「御冬．鍋物料理」，擁有20餘年資歷的許家豪主廚嚴選「霜降豬」、「牛小排」、「味噌魚首鍋」等優質食材加入鍋物中，最低680元起，還有知名的「黃金美人湯」。位於東北角的福隆店，即日起至3/31推出「福隆四饗宴」住房專案，雙人入住一泊四食，每晚7,999元起，可到草嶺古道欣賞芒花，享受全台唯一海洋溫泉。

想要購物、樂園狂歡一次滿足，麗寶福容大飯店2024/01/01至04/30推出「春日走走」一泊二食專案，兩人同行7,999元起，揪團四人享一泊一食7,999元起。