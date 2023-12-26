限時3天！7-ELEVEN元旦滿額現折110元 咖啡單杯27元起

聖誕節剛過完，7-ELEVEN再推元旦連續假期優惠活動與消費者一同迎新年！自2024年1月1日至1月3日推出「OPEN POINT會員專屬新年慶」活動，限時3天購買12大指定類別商品，單筆滿222元立折22元、滿999立折110元，結帳金額滿999元加碼好禮4選1。此次活動特別加入禮盒、精補品2大新年送禮必購清單，結帳時發票存OPEN POINT APP會員載具還能參加「會員載具雲端發票抽獎活動」，7-ELEVEN總計將送出400萬元現金價值的OPEN POINT點數。

2024年「OPEN POINT會員專屬新年慶」活動期間，7-ELEVEN門市同步祭出CITY系列組合價、指定日本紅帽子禮盒/桂格養氣人蔘滋補禮盒任2件7.9折、GODIVA雪糕任選4件222元、哈根達斯雪酥買2送1、韓國Milk Baobab洗沐保養用品指定品項任選第2件1折、韓國熊津紅蔘飲第2件6折、UCC無糖咖啡買2送2、農心辛辣白菜風味拉麵買2送2等，豐富人氣優惠組合優惠價還可再疊加會員滿額立折活動，單杯CITY指定飲品最低下殺4.6折、最低單杯只要用27元。不僅如此，活動期間結帳金額滿999元加贈好禮4選1，包含婆媽最愛的舒潔廚房紙巾、少女們蒐藏的Kitty50週年磁鐵10入組、上班族必喝的中杯精品美式咖啡2杯、爸媽必備的babydream濕紙巾1串，全都超級實用。 元旦連續假期7-ELEVEN推12大品類滿額立折、滿額贈雙重優惠，日本人氣伴手禮盒也加入優惠活動。圖／7-ELEVEN提供