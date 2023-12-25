「幽遊白書」北村匠海、「派對咖孔明」藤岡靛接連站台 東京表參道成奢華行李箱品牌熱區

東京表參道區域本來就是奢華品牌大店林立的區域，而在疫後時代，全球掀起旅行熱潮，因此吸引了TUMI來此開設亞洲旗艦店，並邀請日劇「幽遊白書」的主角北村匠海站台開幕活動。無獨有偶，RIMOWA也翻修了表參道路邊店，找來日劇「派對咖孔明」的藤岡靛搶先體驗，說明了這區將成奢華行李箱品牌新戰場。

即使受到全球商務人士的愛用，但TUMI卻是要到近期才迎來位於日本東京表參道的亞太暨全球首間旗艦店。但身為美國品牌的TUMI，卻選東京當作首間品牌旗艦店的落腳處，考量就是當地市場的蓬勃發展，除了有足夠的在地客源，表參道更是全球觀光熱點之一。因此為強化品牌形象，TUMI旗艦店的設計靈感就是源於招牌的9 Degree系列行李箱，數百盞LED燈和250多個鋁鰭片以及內部支柱均採用邊緣曲線切割技術製作而成；內部由感知藝術家Michael Murphy創作的19 Degree鋁合金裝置藝術創造出全新視覺效果。品牌創意總監Victor Sanz還邀請了歌手及演員北村匠海、泰星Blue等人擔任開幕嘉賓，展現了TUMI的重視性。

曾在台灣發展的男星藤岡靛搶先體驗RIMOWA翻新後的表參道門市服務。圖／摘自instagram

而RIMOWA在今年於全球展開創立125周年紀念特展，巡迴首站就位於東京，之後瞄準越來越旺盛旅行需求市場，更在12月中旬重新翻修了品牌位於表參道上的大店。於是RIMOWA找來曾在台灣發展的男星藤岡靛搶先體驗翻新後的門市服務，他表示「我本來就是RIMOWA愛用者，出門旅行時總是帶著他的們產品；這一次新店體驗，真的是太好了」，希望藉此吸引更多的時髦旅人前往選購。

TUMI旗艦店的設計靈感就是源於招牌的9 Degree系列行李箱。圖／TUMI提供

RIMOWA在12月中旬重新翻修了品牌位於表參道上的大店。圖／摘自facebook