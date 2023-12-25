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耶誕煮南瓜濃湯 5眉角助民眾在南瓜海中挑對瓜

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
西洋南瓜（栗子南瓜）。圖／農業部提供
西洋南瓜（栗子南瓜）。圖／農業部提供

瓜種類多、營養豐富，常年四季皆有生產，消費者可根據不同種類南瓜的食味性及口感，發展出不同的料理方式、菜餚和甜點。為讓民眾挑選到品質優良的南瓜入菜，農業部高雄區農業改良場表示，掌握5大「眉角」即可挑到質優、味佳的南瓜。

高雄農改場說明，南瓜為葫蘆科作物，富含維生素A、B、C、E及膳食纖維等營養成分，且耐貯藏、價格低廉而廣受消費者喜愛。南瓜的種類豐富，包含中國南瓜（木瓜形、扁球形、奶油南瓜）、西洋南瓜（栗子南瓜）和美國南瓜等。

不同種類南瓜的食味性及口感皆有其特色，有相對適合的料理方式，如南瓜炒米粉多用中國南瓜、南瓜濃湯使用奶油南瓜或栗子南瓜、南瓜粥、南瓜火鍋使用中國南瓜、南瓜甜湯適用中國南瓜來入菜、南瓜派、南瓜饅頭和南瓜牛奶則使用扁球形南瓜等。

高雄農改場長戴順發指出，南瓜品質影響料理的好壞至鉅，因此挑選南瓜時可依不同品種，觀察南瓜的果皮顏色、果梗顏色、果粉、果肉顏色及果肉厚度等5大園藝性狀挑選。

戴順發說，果皮部分，木瓜形南瓜果皮的白色部分變成黃褐色時，成熟度較佳，可以選用；綠皮栗子南瓜如「小黑」南瓜等成熟時為濃綠色，若果皮呈現金紅色時，可能是病毒感染造成，品質較差，口感也較不好；紅皮的栗子南瓜如「東昇」等，當果皮轉色不良而為綠色時，一般也不會有良好的品質。

果梗部分，像是中國南瓜或栗子南瓜果梗顏色轉為黃褐色時，成熟度高，香氣和口感也較佳。

戴順發進一步指出，以果粉來看，對於木瓜形或扁球形如「高雄1號」的中國南瓜，可以選擇果皮有果粉者，具較高的成熟度，食味性也較佳，但奶油南瓜或栗子南瓜的果粉不明顯，則不適合利用果粉的有無來挑選。

此外，對於相同品種的南瓜，果肉顏色較深者（深黃色或橙色），香氣、口感及甜味通常也會較好，並且果肉越厚的，品質也較佳。

戴順發表示，如欲挑選品質優良的南瓜，除根據上述5大園藝性狀判別外，消費者在購買前也可以先觀察南瓜的外觀色澤是否均勻且表皮光滑，無斑點或傷痕。

其次，可透過觸摸南瓜的質地是否堅硬，沒有軟爛或空洞的感覺；最後可再嗅聞南瓜果蒂部位有無異味或腐爛酸臭味。戴順發說，掌握以上幾項重點，即可挑選到質優、味佳、好吃的南瓜。

扁球形南瓜未成熟果與成熟果。圖／農業部提供
扁球形南瓜未成熟果與成熟果。圖／農業部提供
木瓜形南瓜未成熟果與完熟果剖面圖。圖／農業部提供
木瓜形南瓜未成熟果與完熟果剖面圖。圖／農業部提供
木瓜形南瓜未成熟果與完熟果外觀。圖／農業部提供
木瓜形南瓜未成熟果與完熟果外觀。圖／農業部提供
中國南瓜（扁球形）。圖／農業部提供
中國南瓜（扁球形）。圖／農業部提供
中國南瓜未成熟果與成熟果剖面圖。圖／農業部提供
中國南瓜未成熟果與成熟果剖面圖。圖／農業部提供

南瓜 消費者 農改場

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