一碗麵1500元！深夜食堂「食徒牛肉麵」賣到凌晨2點半

台北特色牛肉麵店又多一間！由「食徒麻辣火鍋」延伸而成的「食徒牛尾牛肉麵」，本月已於台北安和路上正式開幕。店內以慢燉30個小時以上的牛尾湯為基底，推出「罌粟牛肉麵」、「清燉牛尾牛肉麵」等牛肉麵，價格每碗200元起，還有每碗要價1,500元、使用Prime牛小排舒肥製成的頂級款「尊享Prime牛小排麵」，而且營業時間至凌晨2:30，增添夜貓族嘗鮮的新選擇。

食徒麻辣火鍋最初於2016年於台北東區開幕，後又搬遷至微風廣場商圈。店內主打麻辣鍋物、滷味等料理，許多名人都是座上嘉賓，甚至還曾成為秀泰影城的官方滷味供應商。業者表示，在食徒麻辣鍋店內，「牛尾牛肉麵」最初僅是限量供應給熟客與VIP的隱藏版料理，但獲得許多賓客喜愛。當中資深分析師王兆立更因一吃成主顧，因此決定自己開麵店、將牛肉麵發揚光大，故催生出「食徒牛尾牛肉麵」。

食徒牛肉麵的基本湯底，特別添加牛尾入內慢火燉煮，藉此增添濃郁香氣與膠質感。主打的「罌粟牛肉麵」添加以自種辣椒搭配牛油煉製而成「罌粟醬」，還有特製麻辣醬，為湯頭增添溫潤香麻的層次口感，每碗210元。另款「清燉牛尾牛肉麵」的湯頭，則是將牛肉湯與蔬果原汁熬煮，有著尾韻帶著甘甜香氣，每份260元。

藉由湯頭與肉品的組合，店內還提供「招牌牛尾牛肉麵」、「金字牛尾麵」、「清燉金字牛尾麵」等選擇，價格落在200～290元不等。別具特色的「神鬼干碟黃牛胸麵」則是選用7～8分熟的金門黃牛胸肉為主角，搭配上店家自行炒製的干碟辣粉品嚐，讓辣粉與黃牛肉本身的滋味相互輝映、增鮮，別有樂趣，每份480元。

至於店內最頂級的「尊享Prime牛小排麵」，選用Prime牛小排以牛尾湯低溫舒肥3天而成，帶來軟嫩的細緻口感，號稱「沒牙齒也能吃」，每碗要價1,500元。店內並同步供應「滷膠鴨舌」、「滷膠鴨翅」、「酸菜鴨腸」、「滷膠豆干」等滷味選擇。