誠品信義店平安夜將熄燈 道別人潮擠爆、南西店快閃接棒 明年開店計畫曝光

「全球最大繁體中文書店」誠品信義店因租約到期，將於今天平安夜晚間10時30分正式熄燈。自10月19日宣布閉幕時間起，每週末進店人潮屢創新高，上週末單日達5.3萬人次，昨天週六更突破7.5萬人，據統計，近1個月期間已有超過百萬人次前來與信義店道別。

誠品董事長吳旻潔下午也現身信義店3樓設置的「信義18年回顧展」，表示這段期間她經常會來這裡看大家的留言，發現最多出現的關鍵字是「青春」與「陪伴」，許多信義店的讀者都是從兒童館、文具館開始，到現在帶著自己的小孩一起來逛。有別於敦南店熄燈時多是50多歲的讀者來回憶他們的年輕時代，信義店的存在則是連結了更多年輕族群，是一種「知性的陪伴」。

未來24小時書店將由「誠品生活松菸」3F書店接棒，且書量擴增3倍、品項逾10萬種，且整個誠品生活松菸店將是最完整展現不同功能、面向的店鋪。位於書店裡的「誠品音樂館」仍是全台唯一24小時唱片行持續陪伴樂迷，兒童館、文具館、COOKING STUDIO等空間也將在松菸店經典呈現，還有未來還會有超過百人座位、大片窗景可遠眺台北101的eslite café。匯聚閱讀、時尚設計、手作體驗、電影院、表演廳、畫廊、酒窖等多元文化面向，再加上誠品行旅，將是世界少見的全新文化風貌。

而在今晚誠品信義店熄燈到明年1月20日松菸店接棒24小時營運前，誠品生活南西5F書店將從今晚10點起特別推出28天期間限定「南西夜未眠」活動，將推出一系列活動讓讀者閱讀不打烊。