快訊

司機載7菲籍客合歡山旅遊 廂型車竟失控翻落30米邊坡…3人仍受困

獨／超兇猛！壯男罹流感發病3天即呼吸衰竭 醫籲注意4危險徵兆

賴清德老家成熱門打卡點...鄰居受夠打擾發公開信 新北地政局發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誠品信義店平安夜將熄燈 道別人潮擠爆、南西店快閃接棒 明年開店計畫曝光

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
誠品信義店熄燈前夕，吸引超過百萬人次前來進行道別巡禮。記者沈昱嘉／攝影
誠品信義店熄燈前夕，吸引超過百萬人次前來進行道別巡禮。記者沈昱嘉／攝影

「全球最大繁體中文書店」誠品信義店因租約到期，將於今天平安夜晚間10時30分正式熄燈。自10月19日宣布閉幕時間起，每週末進店人潮屢創新高，上週末單日達5.3萬人次，昨天週六更突破7.5萬人，據統計，近1個月期間已有超過百萬人次前來與信義店道別。

誠品董事長吳旻潔下午也現身信義店3樓設置的「信義18年回顧展」，表示這段期間她經常會來這裡看大家的留言，發現最多出現的關鍵字是「青春」與「陪伴」，許多信義店的讀者都是從兒童館、文具館開始，到現在帶著自己的小孩一起來逛。有別於敦南店熄燈時多是50多歲的讀者來回憶他們的年輕時代，信義店的存在則是連結了更多年輕族群，是一種「知性的陪伴」。

未來24小時書店將由「誠品生活松菸」3F書店接棒，且書量擴增3倍、品項逾10萬種，且整個誠品生活松菸店將是最完整展現不同功能、面向的店鋪。位於書店裡的「誠品音樂館」仍是全台唯一24小時唱片行持續陪伴樂迷，兒童館、文具館、COOKING STUDIO等空間也將在松菸店經典呈現，還有未來還會有超過百人座位、大片窗景可遠眺台北101的eslite café。匯聚閱讀、時尚設計、手作體驗、電影院、表演廳、畫廊、酒窖等多元文化面向，再加上誠品行旅，將是世界少見的全新文化風貌。

而在今晚誠品信義店熄燈到明年1月20日松菸店接棒24小時營運前，誠品生活南西5F書店將從今晚10點起特別推出28天期間限定「南西夜未眠」活動，將推出一系列活動讓讀者閱讀不打烊。

吳旻潔表示，誠品生活新店開幕後動能超出預期，明年展店目標將採取大小並進。除了目前已開始試營運的台中誠品生活480之外，也會持續推出5～6家中小型店鋪，另外，預計在2024年第4季還會在台南開出6,000坪大店，從建築開始就為誠品專門打造，敬請期待。

許多民眾在便利貼牆留下不捨留言。記者黃筱晴／攝影
許多民眾在便利貼牆留下不捨留言。記者黃筱晴／攝影
信義店3樓設置「信義18年回顧展」。記者黃筱晴／攝影
信義店3樓設置「信義18年回顧展」。記者黃筱晴／攝影
誠品董事長吳旻潔於便利貼牆前感性回顧與信義店18年來的回憶。記者沈昱嘉／攝影
誠品董事長吳旻潔於便利貼牆前感性回顧與信義店18年來的回憶。記者沈昱嘉／攝影
「全球最大繁體中文書店」誠品信義店平安夜晚間10時30分正式熄燈。記者沈昱嘉／攝影
「全球最大繁體中文書店」誠品信義店平安夜晚間10時30分正式熄燈。記者沈昱嘉／攝影
信義店3樓設置「信義18年回顧展」。記者黃筱晴／攝影
信義店3樓設置「信義18年回顧展」。記者黃筱晴／攝影
誠品信義店熄燈前夕，吸引超過百萬人次前來進行道別巡禮。記者沈昱嘉／攝影
誠品信義店熄燈前夕，吸引超過百萬人次前來進行道別巡禮。記者沈昱嘉／攝影
信義店3樓設置「信義18年回顧展」。記者黃筱晴／攝影
信義店3樓設置「信義18年回顧展」。記者黃筱晴／攝影

誠品

延伸閱讀

滿滿追憶人潮！台北誠品信義熄燈 不見匆忙多了不捨

平安夜台中反空汙集會 環團籲今年底前「無煤中火7天」

平安夜前不平安…美佛州商場傳槍響「釀1死1傷」 非裔槍手在逃中

信義誠品平安夜熄燈松菸店接棒 24小時書店不打烊

相關新聞

信義誠品平安夜熄燈 台北101點燈「再見！信義誠品」

18年來吸引近2億人次造訪的信義誠品，今天晚間10時30分正式熄燈。台北101晚間將點燈致意，透過「24小時的圖書館」、...

「謝謝陪伴睡不著的夜晚」誠品信義店熄燈 暢銷書唯二中文作家入榜

「謝謝信義誠品陪伴我所有煩惱及睡不著的夜晚！」信義誠品將於24日夜晚吹熄燈號，吸引上千位民眾湧進與誠品道別

誠品信義店平安夜將熄燈 道別人潮擠爆、南西店快閃接棒 明年開店計畫曝光

「全球最大繁體中文書店」誠品信義店因租約到期，將於今天平安夜晚間10時30分正式熄燈。自10月19日宣布閉幕時間起，每週...

誠品陸續關閉2大據點 未來改置產蓋書店？吳旻潔「7字」回應

信義誠品今天正式熄燈，董事長吳旻潔表示，明年台中、台南新據點陸續開幕，加上松菸店改裝與新店據點優於預期，估明年終端營收可...

信義誠品熄燈周末湧15萬人破歷史紀錄 昔吳清友拿下18年租約

信義誠品今天晚間正式熄燈，周末兩日吸引逾15萬人潮，破歷史紀錄。誠品董事長吳旻潔表示，信義店對台灣而言，是民間經營最大的...

滿滿追憶人潮！台北誠品信義熄燈 不見匆忙多了不捨

台北誠品信義店平安夜熄燈，許多民眾特地前來買書、逛逛走走，回憶在信義誠品的足跡。不少民眾在留言牆上留言，其中充滿了祝福與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。