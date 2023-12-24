滿滿追憶人潮！台北誠品信義熄燈 不見匆忙多了不捨

台北誠品信義店平安夜熄燈，許多民眾特地前來買書、逛逛走走，回憶在信義誠品的足跡。不少民眾在留言牆上留言，其中充滿了祝福與不捨。留言便利貼穿插交疊，貼滿了兩片道別的牆面。

誠品信義店因租約到期，將於晚上10時30分正式熄燈，結束18年營業。24小時書店將3度傳承，由松菸店接棒。接棒前28天的空窗期，由南西店代打，持續銜接「24小時不打烊」。

誠品董事長吳旻潔在結束當天的下午，舉行告別惜別記者，感謝各界及讀者的支持。吳旻潔也多次強調，只要誠品存在這個時空，一定會讓台灣擁有一家24小時書店，這是誠品對台灣土地、社會的重要承諾。