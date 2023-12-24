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海膽多50% 日本橋海鮮丼「海膽＋牛排珠寶盒」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「焱．珠寶盒」內含無骨牛小排、海膽等海陸食材，每份999元。圖／日本橋海鮮丼辻半提供
「焱．珠寶盒」內含無骨牛小排、海膽等海陸食材，每份999元。圖／日本橋海鮮丼辻半提供

海膽」與「牛排」，一直都是極具代表性的海陸食材。來自日本的「日本橋海鮮丼辻半」，本季將海膽與牛排相結合，推出「焱」海膽牛排珠寶盒，一次可以享受兩種食材的組合滋味。另外還有「特級牛排御膳」、「犇牛排丼」、「時令海鮮火鍋」同步登場。針對指定品項，還有「海膽免費加量50%」、「生啤酒買1送1」等優惠。

新登場的「焱．珠寶盒」嚴選美國CHOICE級的無骨牛小排，炙烤至半熟狀態後，搭配上特選海膽、魚卵以及多款精選海鮮，帶來豐富又豪華的層次與鹹香滋味，牛小排也適合灑上玫瑰岩鹽突顯肉質本身的甜度與豐富油脂，每份999元。

針對喜愛牛肉的民眾，「特級牛排御膳」嚴選無骨牛小排搭配日式牛肉炊飯、干貝鮮蝦茶碗蒸、開胃前菜與時蔬沙拉，可以享受和洋組合的樂趣，每套1,099元。另款「犇．牛排丼」同樣以無骨牛小排為主角，並搭配鴻喜菇、娃娃菜、甜椒等時令野菜還有溫泉蛋，上桌後可加入炸蒜片、三星蔥一同享用，更添風味，每套999元。同時日本橋海鮮丼辻半針對台北SOGO復興店限定推出「時令海鮮火鍋」，吃得到帝王蟹、大明蝦、紅魽下巴、扇貝與文蛤等海鮮食材，每份799元。

除了新品登場，凡消費「特上」海鮮珠寶盒，即可享「海膽加量50%」優惠。另外即日起至12月28日期間，點購「焱．珠寶盒」，並且「向門市人員微笑」，就可以享「Ashahi生啤酒買1送1」優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「日本橋海鮮丼辻半」推出多款以無骨牛小排為主角的冬季料理。圖／日本橋海鮮丼辻半提供
「日本橋海鮮丼辻半」推出多款以無骨牛小排為主角的冬季料理。圖／日本橋海鮮丼辻半提供
特級牛排御膳，每套1,099元。圖／日本橋海鮮丼辻半提供
特級牛排御膳，每套1,099元。圖／日本橋海鮮丼辻半提供

牛排 海鮮 海膽 日本

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