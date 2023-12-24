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形塑藏家級「美味」！SHH馬來西亞旗艦店開幕 強勢轉型

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
馬來西亞物價在亞洲國家中相對平實，同時高登鐘表集團在馬來西亞更擁有多達9間分店，無疑成為最佳「練兵場」。圖／SHH提供
馬來西亞物價在亞洲國家中相對平實，同時高登鐘表集團在馬來西亞更擁有多達9間分店，無疑成為最佳「練兵場」。圖／SHH提供

精品產業的亞洲採訪，近年常集中在東京、首爾或香港，日前本刊則受邀前往一趟吉隆坡的精品大店開幕，沒想到抵達後第一件事不是參加發表，竟是品一碗養樂多燕窩？去到最後，這間新開幕的SHH（Sincere Haute Horlogerie）吉隆坡Pavillon旗艦店，比我們想像中的有趣很多、很多。

親手在碗裡分裝燕窩再加入養樂多的不是別人，正是「高登鐘表集團」（以下簡稱高登）總裁林日民Raymond Lim。1972年於新加坡創立的高登，現今在新加坡、台灣、大馬、印尼、泰國、香港、澳洲共有48個據點，舉足輕重。而高級食材「對」平民飲品的玩趣實驗，據稱是林日民一位長輩推薦的養身秘方，更是他將在SHH吉隆坡旗艦店推出的服務，另外像馬來西亞怡保80年老舖「天津茶室」的雞蛋布丁撒上金箔，微甜不膩，跟「養樂多燕窩」一樣、每日限量。在林日民規劃中，SHH吉隆坡旗艦店二樓也像私人招待所，包含一方長桌、一個獨立吧台、一個迷你但可遠眺Pavillon廣場的小陽台，最多僅容納16位VVIP，在優渥中提供如家的私密放鬆。

「這間店開得起來，早一點、晚一點也不行，甚至早兩個月、晚兩個月可能也不行。」林日民親口分享，能開這間SHH大店，背後的時間點是關鍵。2020上半年，與高登長期配合的跨國集團改變策略、決定終止合作，單新加坡市場一年折合台幣約15億的營業數字，也成為高登需另覓商機的重要缺口。

速戰速決的高登在2020年底大膽收購另一新加坡大型通路「先施鐘表」，而先施旗下的特殊店型SHH正成為前所未見的一步活棋。原來SHH鎖定量少、高單價平均七至八位數的獨立製表品牌，像年產量約1000只、全世界藏家都要「排隊」的Greubel Forsey，SHH吉隆坡旗艦店中便有4只，而SHH長期「交陪」的獨立製表藏家也成為高登的新藍海、商機無限。

本次到訪的SHH吉隆坡Pavillon旗艦店佔地兩層樓，包含一樓店面、一樓的VIP室、商場內獨立電梯、二樓VIP空間，佔地約140坪。最大特色正是SHH店型中首次出現的獨立Fine Dining場地與獨立酒吧，未來並將不定期舉辦頂級美食餐會。開幕後的SHH旗艦店中則陳列有Angelus、Christiaan Van Der Klaauw、Czapek & Cie、Faberge、Louis Moinet、與Parmigiani Fleurier…等總計17個獨立品牌，開幕當日現場再推出四款Czapek & Cie、Christiaan van der Klaauw、Greubel Forsey與Armin Strom的SHH特別版腕表，林日民並估計，到2024年三月SHH有望與20個以上獨立製表品牌合作，台灣也有機會引進約10個獨立製表品牌，聲勢驚人。

突然好像理解了：SHH旗艦店中的限量美味也像獨立製表：量少質精，將成為收藏家保險櫃中的另類「甜點」。好消息是：SHH位於台北101三樓的旗艦店將在2024年三月正式開幕，到時Raymond Lim與SHH要為台灣藏家帶來哪些「好料」？一如上桌前的等待或將令美味倍增，是不是也讓人更加引頸期盼了呢？

SHH鎖定量少、高單價平均七至八位數的獨立製表品牌為主力，或將成為未來的商機新藍海。圖／SHH提供
SHH鎖定量少、高單價平均七至八位數的獨立製表品牌為主力，或將成為未來的商機新藍海。圖／SHH提供
披上圍巾、親手為採訪團準備小食的正是高登鐘表集團總裁林日民Raymond Lim。記者釋俊哲／攝影
披上圍巾、親手為採訪團準備小食的正是高登鐘表集團總裁林日民Raymond Lim。記者釋俊哲／攝影
二樓的Fine Dining區域每次可容納最多16位賓客，體驗珍稀的美食饗宴。圖／SHH提供
二樓的Fine Dining區域每次可容納最多16位賓客，體驗珍稀的美食饗宴。圖／SHH提供
一樓VIP室附有小型吧台、高腳桌、大型投影螢幕，宛如走入精品的選物店空間。圖／SHH提供
一樓VIP室附有小型吧台、高腳桌、大型投影螢幕，宛如走入精品的選物店空間。圖／SHH提供
二樓Fine Dining空間內，並擺放以精裝大書、盆栽、裝飾藝術品，散發藝廊般氣息。圖／SHH提供
二樓Fine Dining空間內，並擺放以精裝大書、盆栽、裝飾藝術品，散發藝廊般氣息。圖／SHH提供
開幕活動上，藝術家以咖啡為顏料巧繪了ㄧ幅機芯畫作，別開生面。圖／SHH提供
開幕活動上，藝術家以咖啡為顏料巧繪了ㄧ幅機芯畫作，別開生面。圖／SHH提供
SHH（Sincere Haute Horlogerie）於吉隆坡開設全新佔地兩層樓的Pavillon旗艦店，齊聚多達17個知名獨立製表品牌。圖／SHH提供
SHH（Sincere Haute Horlogerie）於吉隆坡開設全新佔地兩層樓的Pavillon旗艦店，齊聚多達17個知名獨立製表品牌。圖／SHH提供
位於吉隆坡柏威年廣場的SHH旗艦店日前熱鬧開幕，一樓的大型水晶吊燈更為特殊訂製，巧納SHH的品牌縮寫字樣。圖／SHH提供
位於吉隆坡柏威年廣場的SHH旗艦店日前熱鬧開幕，一樓的大型水晶吊燈更為特殊訂製，巧納SHH的品牌縮寫字樣。圖／SHH提供
高登鐘表集團總裁林日民Raymond Lim（左）與合作夥伴、Pavilion Kuala Lumpur購物中心零售CEO Joyce Yap，一同為SHH旗艦店開幕，喜悅合影。圖／SHH提供
高登鐘表集團總裁林日民Raymond Lim（左）與合作夥伴、Pavilion Kuala Lumpur購物中心零售CEO Joyce Yap，一同為SHH旗艦店開幕，喜悅合影。圖／SHH提供
Czapek & Cie的Antarctique Rattrapante Gold Dust SHH Edition腕表，專為旗艦店開幕而問世。圖／SHH提供
Czapek & Cie的Antarctique Rattrapante Gold Dust SHH Edition腕表，專為旗艦店開幕而問世。圖／SHH提供
Christiaan van der Klaauw為SHH推出限量8只的CVDK Planetarium Dunes of Mars Bi-Colour SHH Edition腕表。圖／SHH提供
Christiaan van der Klaauw為SHH推出限量8只的CVDK Planetarium Dunes of Mars Bi-Colour SHH Edition腕表。圖／SHH提供

吉隆坡 馬來西亞

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