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向「小王子」作者致敬！嬌蘭南境飛行香氛呼應冒險精神

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
嬌蘭藝術沙龍南境飛行淡香精繪圖珍藏版／200ML／19,990元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍南境飛行淡香精繪圖珍藏版／200ML／19,990元。圖／嬌蘭提供

全球知名的小說「小王子」作者，就是安東尼．聖．修伯里（Antoine de Saint Exupéry），而他本人除了是作家外，也是位飛行冒險家，法國品牌嬌蘭為向安東尼聖修伯里致敬，以其第一本長篇小說「Southern Mail南方郵航」為靈感，推出「藝術沙龍系列NÉROLI PLEIN SUD南境飛行淡香精」，屆此呈現出冒險的精神。

嬌蘭與安東尼聖修伯里的淵源已久，1933年推出的「午夜飛行（Vol de Nuit）」香氛，當時就是為安東尼聖修伯里的小說「Night Flight夜間飛行」致敬。

相隔許久，與安東尼聖修伯里青少年基金會（Antoine de Saint Exupéry Youth Foundation）合作，推出的南境飛行淡香精，在小說「Southern Mail南方郵航」中，講述飛行員橫跨歐洲，向南飛至摩洛哥的旅行故事，而安東尼聖修伯里也熱愛飛行，當時因為導航系統不明確，得靠眼睛尋找航向，因此得要熱愛冒險，挑戰極限才能完成。

因此南境飛行淡香精，就以橙香為代表，散發出清新的氣味，也代表的橙花家鄉摩洛哥，整體展現出活力花香與辛香煎的衝擊感，帶來溫暖與活力。

其中特別推出的「南境飛行淡香精繪圖珍藏版」，香氛盒設計上，草圖出自安東尼聖修伯里之手，畫著一名身穿高領夾克的飛行員，身後則是一台飛機與另一名駕駛，展現準備前往冒險的精神，全球限量1,000瓶。

嬌蘭藝術沙龍南境飛行淡香精／100ML／13,600元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍南境飛行淡香精／100ML／13,600元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍推出南境飛行淡香精，向「小王子」作者安東尼．聖．修伯里致敬。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍推出南境飛行淡香精，向「小王子」作者安東尼．聖．修伯里致敬。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍南境飛行淡香精繪圖珍藏版／200ML／19,990元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍南境飛行淡香精繪圖珍藏版／200ML／19,990元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍推出南境飛行淡香精，向「小王子」作者安東尼．聖．修伯里致敬。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍推出南境飛行淡香精，向「小王子」作者安東尼．聖．修伯里致敬。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍推出南境飛行淡香精，向「小王子」作者安東尼．聖．修伯里致敬。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍推出南境飛行淡香精，向「小王子」作者安東尼．聖．修伯里致敬。圖／嬌蘭提供

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