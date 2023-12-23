聽新聞
test
0:00 / 0:00
向「小王子」作者致敬！嬌蘭南境飛行香氛呼應冒險精神
全球知名的小說「小王子」作者，就是安東尼．聖．修伯里（Antoine de Saint Exupéry），而他本人除了是作家外，也是位飛行冒險家，法國品牌嬌蘭為向安東尼聖修伯里致敬，以其第一本長篇小說「Southern Mail南方郵航」為靈感，推出「藝術沙龍系列NÉROLI PLEIN SUD南境飛行淡香精」，屆此呈現出冒險的精神。
嬌蘭與安東尼聖修伯里的淵源已久，1933年推出的「午夜飛行（Vol de Nuit）」香氛，當時就是為安東尼聖修伯里的小說「Night Flight夜間飛行」致敬。
相隔許久，與安東尼聖修伯里青少年基金會（Antoine de Saint Exupéry Youth Foundation）合作，推出的南境飛行淡香精，在小說「Southern Mail南方郵航」中，講述飛行員橫跨歐洲，向南飛至摩洛哥的旅行故事，而安東尼聖修伯里也熱愛飛行，當時因為導航系統不明確，得靠眼睛尋找航向，因此得要熱愛冒險，挑戰極限才能完成。
因此南境飛行淡香精，就以橙香為代表，散發出清新的氣味，也代表的橙花家鄉摩洛哥，整體展現出活力花香與辛香煎的衝擊感，帶來溫暖與活力。
其中特別推出的「南境飛行淡香精繪圖珍藏版」，香氛盒設計上，草圖出自安東尼聖修伯里之手，畫著一名身穿高領夾克的飛行員，身後則是一台飛機與另一名駕駛，展現準備前往冒險的精神，全球限量1,000瓶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言