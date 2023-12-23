炙燒鰹魚、大啖哈密瓜、訪海中參道！高知的奇妙小旅行

位於日本四國南端的高知縣，過往的旅遊印象，不外是高知城、夜來祭與弘人市場，此行，透過燦星旅遊規劃、台灣虎航直飛航班，我們發現高知更多的趣味亮點，尤其是「多元體驗」，讓人回味再三。

●炙/炙燒鰹魚

高知人有多愛鰹魚？從「每戶每年的平均鰹魚消費量高居日本第一」可見。高知人不僅愛鰹魚，為讓旅客也能愛上鰹魚美味，到訪第一站，就安排了火燒鰹魚DIY，每人先領一只鐵叉，上串魚肉，接著三四人一組圍著長爐，待一聲令下，點火、兩側工作人員不斷補給稻草，熊熊烈火下大家忙拍照、為魚翻身，還不時有人笑喊「臉也焦了」，一陣忙亂下，外表焦黑的魚塊，經切片，露出生鮮美麗的紋路，入盤上桌。

這場遊客集體演出的鰹魚秀，是高知第一印象。據說，過去鰹魚生魚片僅限貴族享用，平民們於是想出以稻草燒魚、將魚身燒成焦黑狀，打混過關。魚塊經過切片，不僅保有鮮美，還添加幾分稻草熏烤的香氣，記者實測最推薦吃法是：佐蒜片、蔥花、洋蔥、沾點柚子柑橘醬，裹進紫蘇葉一起吃，多重口感與美味一試難忘。這場秀味十足的「龍馬膳」每人2200日幣。

「鰹魚」被指定為「高知縣魚」，它也是高知鄉土料理的第一名，我們所嘗試稻草炙燒的鰹魚半敲燒（鰹のたたき），更被縣民視為高知縣的靈魂美食、第一名美食。自此之後，幾乎餐餐都能見到它，就連走進當地人稱「高知人廚房」的弘人市場，也以炙燒鰹魚名列第一。

鰹魚相關產品也成為高知系列伴手禮，像是魚節削的鰹魚片、湯包、真空包裝的生節等，最推鰹魚醬油，兩片真空包裝的鰹魚乾、一只玻璃醬油罐，精緻輕簡，回台後再裝入醬油、即可在效期內重複使用。

高知初體驗，炙燒鰹魚DIY。記者羅建怡/攝影 高知初體驗，炙燒鰹魚DIY。記者羅建怡/攝影 推薦伴手禮「鰹魚醬油」。記者羅建怡/攝影 炙燒鰹魚餐餐可見，豐腴鮮美還帶點炭烤香氣。記者羅建怡/攝影

高知也有觀光農園，台灣旅客最愛的日本水果如哈密瓜、西瓜、水果番茄，以及系列農特產品、現採草莓，這兒都有，更重要的是，取景拍照絕美，網紅也愛。

「西島園藝」面積約有6公頃，是四國最大也最具歷史的觀光農園，園區種植約兩百種植物，五顏六色的九重葛讓園區充滿生氣，垂掛而下結實累累的楊桃，則讓園區有著如自然香氛的鮮果氣息，座位區就在花與綠的掩映下，半透著陽光，自成美感。

園區1~6月開放採草莓，3千坪的溫室裡栽種四款品種，遊客可以1800日圓無限暢吃現採草莓，限時40分鐘，還提供美味煉乳佐搭；此外，6~7月有芒果、10月到隔年7月盛產水果番茄，經技術研發，此地全年可嘗西瓜與哈密瓜，園方說，與市場上的價差最高可達三倍，此地新鮮價廉，因此也有不少國內客到場品鮮。

園區的第一推薦是冰淇淋，鮮甜的哈密瓜襯底，還有各種新鮮水果切片。想用餐，可選用水果番茄入味的咖喱飯，飯後再點些水果蛋糕。園區空間大，吃喝拍買外，停車場旁還有一處打卡熱點「咬一口西瓜」，公廁以西瓜造型展現，讓人莞爾。

高知也能採草莓，個兒大滋味甜。記者羅建怡/攝影 哈密瓜與冰淇淋，在此成了絕配。記者羅建怡/攝影

●走/通往海中的參道

高知的景點多半小而有趣，讓人印象深刻。位在須崎市橫浪半島上的「鳴無神社」就是其一，面海而建的鳥居、須得搭船往返，還有恍如通往海中的參道，也因酷似宮島的海上鳥居，因而被稱為「土佐的小宮島」，是知名的打卡點。

鳴無神社創建於西元460年，現今的社殿建築，則是在西元1663年由第二代土佐藩主山内忠義再建。其中的本殿、幣殿及拜殿等3座建築，被指定為「國家重要文化財」，自古就是庇護良緣成就、子孫繁盛、家內安全、五穀豐收、出海順利等靈驗的神社，近年又以祈求良緣變得知名，營業時間可求得可愛的結緣御守，每年夏秋兩季也會舉辦盛大祭典。

神社面海而建，除了可搭船往返外，一般日本神社詩籤需綁在樹上，在此則是「溶於水中」，參拜後可抽籤，再將詩籤放進海水裡溶解，據說如此將更為靈驗。社務所僅於周末例假日、每月1日及15日營業。

另一處令人歎奇的景點，在高知縣香南市的「手結港」，此為江戶時期以人工方式開挖江河口岩盤、石砌而成的港灣，據說是日本最古老的人工港灣。在港灣入口處，有座高知縣唯一、在日本國內也非常珍稀的「可動橋」，長約32公尺、寬7～9公尺，橋面可開闔，也就是從平橋慢慢轉為直立橋，以供船隻進出。

「可動橋」啟動一次約6分鐘，最大開啟角度為70度，橋面上升後，不少遊客會轉往馬路中央拍攝豎起的高橋，可拍出「一力頂橋」的大氣魄，遠看則猶如橋插在海上，頗為奇特。這個小鎮也是日劇「來觀光吧！縣廳款待課」取景地之一。

鳴無神社景美好拍，也是打卡熱點。記者羅建怡/攝影 鳴無神社平日罕有遊客，顯得份外清幽。記者羅建怡/攝影 充滿歷史感的鳴無神社。記者羅建怡/攝影 恍如走入海中的參道。記者羅建怡/攝影

●夜/在地最強夜市「弘人市場」

如果高知只能安排一日遊，「弘人市場」絕對入列。它被稱為「高知人的廚房」、「美食聖地」，許多屋台聚集，且就在高知站旁，會經過市區最熱鬧的商店街「帯屋町」，集結不少旅人最愛的大丸百貨、ABC Mart、松本清等店家，不論白天到此逛遊、順道用餐，或是入夜進市場感受高知人的夜生活，都各有妙趣。

弘人市場形同大型美食街，營業至晚上11點，集結六十多家美食店舖，其中不乏高知名店，有旅人就這麼形容，「入內走一圈，就能把高知縣境內的名物都吃一回。」當地人推薦必吃包括鰹魚肚、海苔天婦羅、炸河蝦、炸魚板、炸海鰻，人氣店除了「明神丸」現場炙燒的鰹魚，還有「安兵衛餃子」、土佐料理「司食堂」、拉麺専門「神」等。

弘人市場除了有各樣熱食，也有生食和盒裝美食，從生魚片、壽司、鮭魚卵、生菜沙拉、烤貝、鰹魚壽司應有盡有，而且價格經濟。建議入內後先尋座位，再分批去採買，有些料理時間較長，店家也能送餐至指定桌位。在這裡也時常有機會與人併桌，可感受高知人的親切與熱情。

「明神丸」現場炙燒的鰹魚，是弘人市場的排隊美食之一。記者羅建怡/攝影 高知人的廚房。記者羅建怡/攝影 弘人市場類似台灣的美食街，中間區是座位，周邊的數十美食店家。記者羅建怡/攝影

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