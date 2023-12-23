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「枝仔冰城」賣火鍋！攜名廚郭主義跨界 主打免備料

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
以「嚴選在地食材、復刻地方經典」的在地化精神，推出招牌鍋底，料理小白也能15分鐘輕鬆上桌。圖/潮魯坊提供
以「嚴選在地食材、復刻地方經典」的在地化精神，推出招牌鍋底，料理小白也能15分鐘輕鬆上桌。圖/潮魯坊提供

即將邁入百年的台灣枝仔冰職人品牌「枝仔冰城」，跨界動作頻頻，今年冬季再度跨界攜手名廚「古錐師」郭主義以40年總舖師經驗開發冷凍火鍋湯底。枝仔冰城旗下的「潮魯坊」品牌，主打「名廚燉湯、免備料」，15分鐘輕鬆開鍋。

看好冬季火鍋商機至少400億元，「潮魯坊」攜郭主義推出純正老甕古法精釀發酵的新品「眷香酸菜白肉鍋」，1200公克適合2-3人食用，固形物高達430公克、佔比超過三成，主打無須另外備料、加水煮沸即可上桌。

枝仔冰城董事長秦國炎表示，「潮魯坊冷凍火鍋湯底上市第一年即賣出600萬元佳績，第二年鎖定小家庭、進駐全聯超市，銷量翻倍、營業額超過千萬。期待未來潮魯坊的特色、技術能夠與名廚的精湛工藝激盪出更多新火花，為民眾帶來全新的冷凍煲湯體驗。」

此外，潮魯坊另有「酸菜豬肚排骨鴨湯」、「漢方紅燒羊肉爐」、「鮮菇干貝雞白湯」三款冷凍鍋底，將食材維持在最佳狀態、冷凍封存。

為回饋民眾也祭出絕殺優惠，新品「眷香酸菜白肉鍋」及「酸菜豬肚排骨鴨湯」優惠299元；「鮮菇干貝雞白湯」249元即可入手，台灣人冬天最愛的口味「漢方紅燒羊肉爐」則自12月22日到明年1月4日下殺至209元。

「眷香酸菜白肉鍋」嚴選富含飽水量的冬令山東大白菜，堅持無化學添加，以古法老甕21天自然發酵，入口酸香夠勁。圖/潮魯坊提供
「眷香酸菜白肉鍋」嚴選富含飽水量的冬令山東大白菜，堅持無化學添加，以古法老甕21天自然發酵，入口酸香夠勁。圖/潮魯坊提供

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