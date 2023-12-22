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流傳自清朝的裝飾工藝！竹絲鑲嵌展現完美奢華生活之美
在資訊發達的年代，許多傳統手工藝卻瀕臨失傳，也因此工藝的傳承相當重要。生活家居精品SHANG XIA上下，將源自清代，在乾隆時期達到鼎盛，且瀕臨失傳的「竹絲鑲嵌」工藝，重新運用在各種生活家居用品中，展現出東方文化的深厚底蘊，也讓傳統工藝在現代，重新再度受到人們重視。
竹絲鑲嵌工藝相當考驗工匠的細心與耐心，先以長竹絲搭乘底板，以2毫米厚、3毫米寬的篾片，鋸出等距細榫，用鑷子銜著短絲一個個十字交叉銜接，連片成型，一面光滑、一面素樸，遠看成為工整的幾何圖案，可以鑲嵌在高檔木料上。一片10公分見方的竹絲鑲嵌花板，需上千竹片拼成。
在清代乾隆年間，竹絲鑲嵌走入宮廷，現存最早的竹絲鑲嵌在北京故宮的倦勤齋，經歷240年的考驗，至今無一黴一蛀。
SHANG XIA上下將其運用在「清影系列 - 烏竹果盤」，原材料為楠竹，採用六邊型設計，與竹絲鑲嵌工藝，打造出雅緻的生活器具，2019年時被大英博物館納入收藏，另外也有大型的作品如「清影系列 - 竹刻屏風」等。
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