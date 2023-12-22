閃耀開門！海瑞溫斯頓Winston Gates珠寶璀燦喜迎2024

2023即將過去、2024即將來到，新的一年你可有什麼新的規劃與祈願？為了映襯新服裝與新造型，高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦了品牌經典的Winston Gates系列珠寶，以「門」（Gates）為概念，像透過鑽石火光推開一扇2024的閃耀大門，迎向全新來年。

Winston Gates的珠寶設計靈感源自品牌位於約第五大道旗艦店的壯闊大門為風格起點，大門更是通往無數創意、珍稀寶石、頂級珠寶的所在，並裝飾以玫瑰花環，為寶石平添芬芳柔美。Winston Gates系列珠寶因此結合大門的裝飾藝術（Art Deco）風格，轉化為項鍊、戒指或耳環等多樣化創作，並將花形裝飾形塑為珠寶的設計聚焦；像是Winston Gates18K黃金環型花飾戒指便鑲嵌了31顆圓形明亮式切工鑽石，主石重0.13克拉、總重約0.40克拉，成對的Winston Gates 18K玫瑰金耳環則鑲嵌了總重約0.43克拉的58顆圓形明亮式切工鑽石，每次將耳環別上耳稍之際，也像將好運與美夢，隨身守護。