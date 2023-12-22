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閃耀開門！海瑞溫斯頓Winston Gates珠寶璀燦喜迎2024

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓推薦了品牌經典的Winston Gates系列珠寶，以推開幸運閃耀門廊為發想，璀璨迎向無限閃耀的2024新年。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓推薦了品牌經典的Winston Gates系列珠寶，以推開幸運閃耀門廊為發想，璀璨迎向無限閃耀的2024新年。圖／Harry Winston提供

2023即將過去、2024即將來到，新的一年你可有什麼新的規劃與祈願？為了映襯新服裝與新造型，高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦了品牌經典的Winston Gates系列珠寶，以「門」（Gates）為概念，像透過鑽石火光推開一扇2024的閃耀大門，迎向全新來年。

Winston Gates的珠寶設計靈感源自品牌位於約第五大道旗艦店的壯闊大門為風格起點，大門更是通往無數創意、珍稀寶石、頂級珠寶的所在，並裝飾以玫瑰花環，為寶石平添芬芳柔美。Winston Gates系列珠寶因此結合大門的裝飾藝術（Art Deco）風格，轉化為項鍊、戒指或耳環等多樣化創作，並將花形裝飾形塑為珠寶的設計聚焦；像是Winston Gates18K黃金環型花飾戒指便鑲嵌了31顆圓形明亮式切工鑽石，主石重0.13克拉、總重約0.40克拉，成對的Winston Gates 18K玫瑰金耳環則鑲嵌了總重約0.43克拉的58顆圓形明亮式切工鑽石，每次將耳環別上耳稍之際，也像將好運與美夢，隨身守護。

此外海瑞溫斯頓再同步獻上全新Premier鑽石女表，以品牌1989年推出的首個腕表系列象徵回歸原點，新款Premier卓時31毫米鑽表並選用高價稀少的白金或玫瑰金為表殼，搭配可抵抗磁力的矽游絲機械機芯與22K玫瑰金自動盤，再於面盤、表圈、表耳等不同細節鑲嵌多達204顆圓形明亮式切工鑽石，與一顆約0.02克拉的祖母綠型切工鑽石。31毫米的輕小尺寸纖細時髦，更像一枚手上的「時間寶石」，將念想與渴望、巧化成真。

Winston Gates18K黃金環型花飾戒指，鑲嵌31顆圓形明亮式切工鑽石，主石重0.13克拉、總重約0.40克拉，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Winston Gates18K黃金環型花飾戒指，鑲嵌31顆圓形明亮式切工鑽石，主石重0.13克拉、總重約0.40克拉，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓的Premier卓時系列，是品牌推出的首款腕表系列，並在今年推出全新31毫米白金或玫瑰金鑽表，美豔纖巧。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓的Premier卓時系列，是品牌推出的首款腕表系列，並在今年推出全新31毫米白金或玫瑰金鑽表，美豔纖巧。圖／Harry Winston提供
Premier卓時系列31毫米腕表不僅是閃耀的鑽表，其運用的自動上鍊機芯並具備可抵抗磁力的矽材質與22K玫瑰金自動盤，別具賞玩內涵。圖／Harry Winston提供
Premier卓時系列31毫米腕表不僅是閃耀的鑽表，其運用的自動上鍊機芯並具備可抵抗磁力的矽材質與22K玫瑰金自動盤，別具賞玩內涵。圖／Harry Winston提供
Winston Gates 18K玫瑰金耳環，鑲嵌58顆圓形明亮式切工鑽石、總重約0.43克拉，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Winston Gates 18K玫瑰金耳環，鑲嵌58顆圓形明亮式切工鑽石、總重約0.43克拉，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Harry Winston的Winston Gates系列，像是推開了一扇鑽石般的閃耀大門，瞬間抵達幻夢般的幸運國度。圖／Harry Winston提供
Harry Winston的Winston Gates系列，像是推開了一扇鑽石般的閃耀大門，瞬間抵達幻夢般的幸運國度。圖／Harry Winston提供
卓時Permier系列腕表，玫瑰金、31毫米、自動上鍊機芯，時間顯示，共鑲嵌204顆圓形明亮式切工鑽石總重約1.48克拉，價格店洽。圖／Harry Winston提供
卓時Permier系列腕表，玫瑰金、31毫米、自動上鍊機芯，時間顯示，共鑲嵌204顆圓形明亮式切工鑽石總重約1.48克拉，價格店洽。圖／Harry Winston提供

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