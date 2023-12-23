2024跨年超人氣卡司看這篇！大咖韓星「華莎」竟然只排第二？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「2024跨年卡司」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的跨年晚會卡司排行。

年末將近，其中最受矚目的盛事，絕對少不了各個縣市舉辦的精彩跨年活動和煙火秀，每年總是能吸引無數的民眾和遊客一同響應、聚在一起倒數迎接新的一年；而跨年晚會上豪華的卡司陣容往往是大家最引頸期盼的，究竟今年有哪些藝人歌手會陪大家度過2023的最後一天呢？一起來看看吧！

療癒系樂團「告五人」台東、台北趕場人氣超高 韓女團成員「華莎」來台引粉絲暴動

▲ 網友熱議TOP10 2024跨年卡司 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「2024跨年卡司」相關話題的討論，可以發現擁有超高人氣的樂團「告五人」將於今年擔任台北市跨年晚會的壓軸嘉賓，讓大票粉絲開心直呼「有告五人！！！尖叫！！！」、「我愛的告五人，今年跨年值得期待欸」，受歡迎的程度可見一斑。還有網友表示「告五人台東結束要回台北喔？太狂了」、「告五人是台東衝台北耶，好拼」，點出人氣爆棚的告五人今年收到來自兩個不同縣市的跨年邀約，即使相隔一段距離依舊敬業趕場表演，令歌迷相當佩服。

而由於疫情解封後，台灣許多演唱會類型的活動都會邀請國外明星，因此民眾對於會來台登上跨年晚會舞台的外國歌手也非常關注，今年台北市政府就請來韓國女團MAMAMOO成員之一的「華莎」熱力開唱，讓眾多網友都又驚又喜並激動喊道「我想看華莎！」、「居然是華莎，淋雨也要去」、「天啊有女王華莎！一定去爆啊啊啊啊」，對於能夠在跨年現場一睹偶像的實力派唱功與魅力四射的表演十分期待。

此外，其它藝人像是「韋禮安」、「瘦子」等同樣也備受熱議，留言提及如「韋禮安唱歌實力很讚」、「瘦子！好想去前面」等等，前者發行了多首傳唱度極高的歌曲，又有堅強的歌唱實力，是在跨年卡司宣布前，就有不少網友敲碗希望能登台演出的歌手；後者則被稱作是「行走的費洛蒙」，同時兼具帥氣外型與了得的饒舌功力，收穫許多歌迷粉絲的芳心。

以上上榜的歌手中有你的偶像嗎？你最期待能登上跨年舞臺的藝人又是誰呢？今年跨年，無論是親自到現場聽演唱會、感受人擠人的熱鬧氛圍，或是愜意地在家裡透過電視、網路觀看轉播，快揪親朋好友一起共度歡樂時光吧！祝大家歲末快樂，一起準備迎接新的一年！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「2024跨年卡司」相關討論則數。

觀測期間：2023/09/04~2023/12/04，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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