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3款拉麵＋新春紅包袋！一蘭「春節拉麵禮盒」開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
一蘭拉麵推出台灣限定的「三喜禮盒」、「雙喜禮盒」，每組1,200元。圖／一蘭提供
一蘭拉麵推出台灣限定的「三喜禮盒」、「雙喜禮盒」，每組1,200元。圖／一蘭提供

隨著現代人生活習慣的改變，便利的「調理包食物」也越來越受歡迎。來自日本的「一蘭拉麵」就以旗下的多款拉麵調理包為主角，推出新春應景的「三喜禮盒」、「雙喜禮盒」。日本生活品牌IRIS OHYAMA則推出「IRIS OHYAMA微波白飯」，只要微波加熱90秒，就能快速上桌，還可享限時8折起的優惠。

隨著新年將至，一蘭特別以旗下的明星商品，推出台灣限定的「三喜禮盒」、「雙喜禮盒」，可成為拉麵迷們的特色好禮。其中「三喜禮盒」是以日本新年吉祥物「松、竹、梅」作為設計概念，內含有一蘭拉麵博多細麵2入1盒、一蘭拉麵釜醬汁豚骨細麵2入1盒、一蘭拉麵蔬食2入1盒，還有一蘭特製禮袋、特製紅包袋，每組1,200元，將於12月26日10:00開賣。

另款「雙喜禮盒」則是包括有一蘭拉麵博多細麵2入2盒、一蘭拉麵釜醬汁豚骨細麵2入1盒，以及特製禮袋、特製紅包袋，每組1,200元，同樣於12月26日起開始販售。

除了便捷的拉麵調理包，日本生活用品大廠IRIS OHYAMA近期在台推出「IRIS OHYAMA微波白飯」，標榜使用100%高品質日本米，只要透過微波爐加熱90秒即可上桌，適合現代人居家、露營、工作時的即時用餐需求，在日本銷售已經超過1.5億包。

「IRIS OHYAMA微波白飯」現已上市，每盒售價50元。12月28日至1月23日、1月25日至2月6日期間，於美廉社推出限時優惠，單盒特價45元，2盒特價79元。

IRIS OHYAMA近期在台推出「微波白飯」。圖／IRIS OHYAMA提供
IRIS OHYAMA近期在台推出「微波白飯」。圖／IRIS OHYAMA提供

拉麵 一蘭 日本

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