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新光三越太威了！ 三大獨家後再拿下PIERRE HERMÉ首發店

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Blue Box Café Taipei雙人下午茶每人收費1,580元＋10%服務費。記者江佩君／攝影
Blue Box Café Taipei雙人下午茶每人收費1,580元＋10%服務費。記者江佩君／攝影

新光三越台北信義新天地整個12月火力全開，全台最有話題品牌店型都聚焦在這。繼A11全台首家「寶可夢中心」開幕後，每天早上8點就有民眾等待領取整理券入場；法國精品甜點「PIERRE HERMÉ」馬卡龍A11獨家快閃，一天可熱銷萬顆；Blue Box Café Taipei全新概念店亞洲首店就在台灣台北坐落A9二樓，夢幻店型曝光後洗版各大社群媒體，昨日新光三越開放訂位後擠爆訂位系統後台，目前到明年1月19日前訂位皆滿。

明明東京、上海、香港都有Blue Box Café，為何說Blue Box Café Taipei是亞洲首家全新概念店？該店型傳承自Tiffany & Co.紐約The Landmark旗艦店Blue Box Café的設計靈感，繼今年4月紐約最新旗艦店型推出後、6月展店杜拜，現在則是選在耶誕前夕在新光三越A9開幕，台灣是亞洲首店，該店型供應早午餐、下午茶、晚餐，也僅在全球這三家最新店型設置酒吧。

新光三越與Tiffany & Co.針對此案洽談了四、五年，Tiffany & Co.在看好台灣市場的消費潛力下，最終拍板把最新旗艦店帶來台灣台北、進駐百貨頂級戰區信義商圈。Tiffany & Co.於A9的門面外牆也將承襲紐約The Landmark旗艦店設計概念，打造水晶外牆，預計在明年中正式盛大開幕。

好消息不只如此，「PIERRE HERMÉ」馬卡龍在A11獨家快閃後，一天可賣超過萬顆馬可龍，以一顆馬可龍130元來算，一天業績就可超過130萬。雖然快閃即將在12月26日結束，但接下來「PIERRE HERMÉ」全台首發正式櫃即將進駐新光三越A9一樓，除了馬卡龍還會帶來PIERRE HERMÉ其他招牌，像是可頌、蛋糕都可買得到，正式櫃可望在農曆年前開出。

另一家也讓大家等了超久的「Bacha Coffee」這次真的是Coming Soon！新光三越透露，全台首家Bacha Coffee將帶來一個超美的開放式櫃台，可望在年底前與大眾正式見面。

Blue Box Café Taipei亞洲首家全新概念店座落新光三越台北信義新天地A9二樓。記者江佩君／攝影
Blue Box Café Taipei亞洲首家全新概念店座落新光三越台北信義新天地A9二樓。記者江佩君／攝影
天花板懸掛的藍盒子是最吸引大眾拍照的視角。記者江佩君／攝影
天花板懸掛的藍盒子是最吸引大眾拍照的視角。記者江佩君／攝影
Blue Box Café餐盤皆使用Tiffany T True系列餐具。記者江佩君／攝影
Blue Box Café餐盤皆使用Tiffany T True系列餐具。記者江佩君／攝影
PIERRE HERMÉ台灣首發店將進駐新光三越A9。記者江佩君／攝影
PIERRE HERMÉ台灣首發店將進駐新光三越A9。記者江佩君／攝影
台灣首家Bacha Coffee即將在年底前與大家見面。記者江佩君／攝影
台灣首家Bacha Coffee即將在年底前與大家見面。記者江佩君／攝影

快閃 新光三越

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