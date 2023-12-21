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娜璉、金裕貞站台Swarovski首爾旗艦開幕 Café好心動

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Twice的娜璉與金裕貞出席Swarovski首爾旗艦店開幕活動。圖／摘自品牌官方IG
Twice的娜璉與金裕貞出席Swarovski首爾旗艦店開幕活動。圖／摘自品牌官方IG

奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）日前於首爾開設韓國第一間旗艦店，選址新沙洞的著名景點島山公園，在綠意與紅葉交織的自然環境中散發簡約時髦氛圍。包括Twice娜璉、金裕貞、李宰旭等眾多韓星都出席了開幕活動。為此更特別邀請法國著名設計師Shourouk Rhaiem策劃了以韓國傳統食物為主題的展覽「平凡生活」，使用Swarovski水晶打造出泡麵、燒酒、格各式傳統生活用品。

Twice的娜璉出席Swarovski首爾旗艦店開幕活動。圖／摘自品牌官方IG
Twice的娜璉出席Swarovski首爾旗艦店開幕活動。圖／摘自品牌官方IG
金裕貞出席Swarovski首爾旗艦店開幕活動。圖／摘自品牌官方IG
金裕貞出席Swarovski首爾旗艦店開幕活動。圖／摘自品牌官方IG

Swarovski島山公園旗艦店外觀裝飾粉、黃、藍三個品牌經典色彩以及標誌性天鵝圖騰，4層樓高的建築共計148坪。除了展售商品，B1展出Swarovski與電影的深厚關係，例如瑪麗蓮夢露在《紳士愛美人》(1953) 中配戴的奢華項鍊、迪士尼真人電影《仙履奇緣》(2015) 中的迷人水晶鞋等。頂樓的Café Swarovski則能享受到Swarovski與德國頂級餐具Rosenthal聯名合作系列餐具所裝盛的美食，

Swarovski首爾旗艦店於新沙洞島山公園盛大開幕。圖／施華洛世奇提供
Swarovski首爾旗艦店於新沙洞島山公園盛大開幕。圖／施華洛世奇提供

由創意總監 Giovanna Engelbert親自操刀、以Swarovski的培育鑽石製作的Swarovski Galaxy Collection也隨著旗艦店首度登陸韓國，是培育鑽石打造而成的高級珠寶系列，鑽石均由IGI根據鑽石品質4C標準（顏色、淨度、切割和克拉重量）進行分級和認證，如同開採的鑽石一樣，該系列並採用100%可再生能源和回收黃金製作。

Swarovski首爾旗艦店於新沙洞島山公園盛大開幕。圖／施華洛世奇提供
Swarovski首爾旗艦店於新沙洞島山公園盛大開幕。圖／施華洛世奇提供
Swarovski首爾旗艦店於新沙洞島山公園盛大開幕。圖／施華洛世奇提供
Swarovski首爾旗艦店於新沙洞島山公園盛大開幕。圖／施華洛世奇提供
李宰旭出席Swarovski首爾旗艦店開幕活動。圖／摘自品牌官方IG
李宰旭出席Swarovski首爾旗艦店開幕活動。圖／摘自品牌官方IG
Irene Kim出席Swarovski首爾旗艦店開幕活動。圖／摘自品牌官方IG
Irene Kim出席Swarovski首爾旗艦店開幕活動。圖／摘自品牌官方IG
奇恩世出席Swarovski首爾旗艦店開幕活動。圖／摘自品牌官方IG
奇恩世出席Swarovski首爾旗艦店開幕活動。圖／摘自品牌官方IG

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