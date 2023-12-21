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平安夜倒數計時 TUDOR綠金腕表雅秀冬日況味
隨著聖誕節即將在數日內來臨，挑選一只表款以茲紀念，將成為無論是送禮、自我犒賞的情意之選。屬於勞力士集團旗下、瑞士鐘表品牌帝舵（TUDOR）推薦了Black Bay、Black Bay 58 18K與Black Bay 36 S&G三款時計，以醒目的聖誕紅、懷舊的金綠雙色或黃金鋼疊加組合，展現出冬日的濃情、溫暖，回顧也遠眺。
紅色一向是平安夜、聖誕的主色，Black Bay碧灣新款採用了酒紅色單向旋轉表圈搭配圓拱形黑色磨砂面盤，沈穩不失熱情，小時時標並點綴鍍金裝飾，搭配上通過瑞士天文台、METAS雙認證的MT5602-U型自動上鍊機芯，帶點懷舊氣氛，正合適為一年的尾聲畫上甜蜜句點；BlackBay 36 S&G碧灣型36黃金鋼款則有著中性尺寸，並混搭使用了黃金與精鋼，其中五珠式鏈帶正因為雙色象徵了冬日的冷冽與相聚時的溫暖情誼，表面再鑲嵌8顆鑽石，機芯同樣通過瑞士天文台認證，精準走時一整年。
Black Bay 58 18K碧灣1958型則展現了帝舵在色彩組合的大膽實驗：39毫米的黃金表殼搭配上了棕色鱷魚皮表帶、森林綠色的面盤與表圈，尤其秒針與小時時針則採用品牌經典的雪花式指針，猶如雪花片片飄灑在綠色的時間林蔭之下，經典雋永、優雅迎向2024。
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