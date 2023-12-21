平安夜倒數計時 TUDOR綠金腕表雅秀冬日況味

隨著聖誕節即將在數日內來臨，挑選一只表款以茲紀念，將成為無論是送禮、自我犒賞的情意之選。屬於勞力士集團旗下、瑞士鐘表品牌帝舵（TUDOR）推薦了Black Bay、Black Bay 58 18K與Black Bay 36 S&G三款時計，以醒目的聖誕紅、懷舊的金綠雙色或黃金鋼疊加組合，展現出冬日的濃情、溫暖，回顧也遠眺。

美妙的森林綠色「披」上了Black Bay 58 18K碧灣1958型腕表的面盤與表圈，搭配上黃金表殼，展現出金綠交織的雅致品味。圖／TUDOR提供

紅色一向是平安夜、聖誕的主色，Black Bay碧灣新款採用了酒紅色單向旋轉表圈搭配圓拱形黑色磨砂面盤，沈穩不失熱情，小時時標並點綴鍍金裝飾，搭配上通過瑞士天文台、METAS雙認證的MT5602-U型自動上鍊機芯，帶點懷舊氣氛，正合適為一年的尾聲畫上甜蜜句點；BlackBay 36 S&G碧灣型36黃金鋼款則有著中性尺寸，並混搭使用了黃金與精鋼，其中五珠式鏈帶正因為雙色象徵了冬日的冷冽與相聚時的溫暖情誼，表面再鑲嵌8顆鑽石，機芯同樣通過瑞士天文台認證，精準走時一整年。

Black Bay碧灣系列精鋼腕表，41毫米、自動上鍊機芯、時間顯示，瑞士天文台認證、METAS認證，14萬4500元。圖／TUDOR提供