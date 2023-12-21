全家便利商店與「雙月食品社」推麻油湯品、主食！冬至限時1天「花生圓圓系列」2件99元

今年最冷寒流來襲，全家便利商店推出暖食、暖飲、暖衣備戰，包括「全家」與雙月食品社新推出的麻油雙品、獨家導入馬來西亞全家熱銷的「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」，另外還有暖暖包限時買5送5、指定發熱衣限時同價位加99多1件等優惠。本周同時迎接冬至、耶誕節，除了冬至限時1天有「私品茶花生圓圓醇奶」及「Let’s Café花生圓圓拿鐵」任2杯99元優惠外，還有獨家、經典湯圓限時任2件8折、任3件75折優惠；「康康5」活動推出Let’s Café大杯特濃拿鐵、小林雞蛋煎餅、城市一族巧克力棒／草莓棒等可享同品項買1送1。

「全家」與連續6年榮獲米其林必比登推薦的雙月食品社合作，即日起推出麻油雙品，包含新上市的「麻咪瘦肉湯」，嚴選北港黑麻油及薑片爆香做為基底，搭配口感扎實的肉片、清甜高麗菜、米血糕、枸杞等創造豐富口感，售價69元；另外還有好評回歸的「老薑麻油片豚燴飯」，以國產薑及北港麻油爆香與肥瘦均勻的國產豬肉片進行翻炒，再搭配大量高麗菜及枸杞點綴，更具飽足感，售價95元。另有吹風滷味、雞汁油蔥手工麵線等可選擇。

12月22日冬至就要吃湯圓，「全家」推出冬天必喝熱甜湯系列，包含「私品茶花生圓圓醇奶」及「Let’s Café花生圓圓拿鐵」，皆使用全台首見獨家物料「桂冠花生鑽石小湯圓」，透明Q彈外皮包裹花生內餡，創造豐富口感，再添加以台灣在地優質花生與砂糖熬煮而成的蜜花生，最後再加上牛奶或是Let’s Café經典熱拿鐵，是寒流來襲時的最佳熱飲良伴，12月22日冬至當天限定任選兩杯只要99元。

另外「全家」也有全通路獨家、與再睡5分鐘合作，將人氣招牌飲品變成暖心湯圓的「日安紅歐蕾圓圓君」及「棉被午茉綠圓圓君」（單件售價79元），以及超商獨家的義美厚奶茶湯圓，不論是特殊口味或經典款湯圓皆享即日起至12月26日任2件8折、任3件75折優惠。

「全家」還推出多項禦寒優惠：即日起至12月22日指定FamiCollection發熱衣系列同價位加99元多1件；即日起至12月22日熊麻吉手握式暖暖包買5送5優惠；冬天必吃的關東煮系列，「全家」獨家導入馬來西亞全家熱銷的「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」，濃郁香氣與酸辣滋味交融，即日起至2024年1月23日享4入88折；「全家」APP服務「Fami煮煮」讓消費者免備料就能在家輕鬆煮，推出酸菜白肉鍋、韓式泡菜鍋、有著濃郁高湯的砂鍋魚頭，除了鍋物料理有最高300元的折扣優惠，即日起至12月24日於「全家」APP「Fami煮煮」平台結帳畫面輸入折扣碼「煮煮低溫對策」即享特價再折10%優惠。