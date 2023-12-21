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小S、謝欣穎搶先穿傳奇塗鴉大師聯名裝 超帥風格好吸睛！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
小S徐熙娣（右）、女星謝欣穎搭配alice + olivia與傳奇塗鴉大師Jean-Michel Basquiat聯名服飾，凸顯了藝術和時尚跨界結合。圖／alice + olivia提供
小S徐熙娣（右）、女星謝欣穎搭配alice + olivia與傳奇塗鴉大師Jean-Michel Basquiat聯名服飾，凸顯了藝術和時尚跨界結合。圖／alice + olivia提供

紐約時尚品牌alice + olivia再度與傳奇塗鴉大師Jean-Michel Basquiat（巴斯奇亞）聯名，利用其經典畫作為靈感，推出限定迷你系列服飾。而在日前小S徐熙娣也在錄製節目時，搶先穿上呈現隨興不羈感；女星謝欣穎則是搭配這系列小羊皮騎士夾克、半高領無袖荷葉邊長洋裝，凸顯了藝術和時尚跨界結合。

alice + olivia從已故塗鴉大師Jean-Michel Basquiat先前在紐約的King Pleasure展覽中，選取八幅作品汲取靈感，推出全新聯名迷你系列。像是巴斯奇亞最著名代表權力的「王冠」塗鴉在兩款紐扣襯衫上反覆出現，另一款針織上衣中央也裝飾著一個大王冠圖案。同時作品「He Was Crazy」化身為印花，將文字、圖案和色彩融合在一起，滿版印製於四款單品之上，包含襯衫洋裝、圓領上衣、寬版西裝外套以及長裙。還有一款騎士皮夾克以硬幣和金錢作為設計主題，展現出巴斯奇亞大膽的藝術風格。

小S徐熙娣身穿alice + olivia與Jean-Michel Basquiat聯名系列DELORA圓領長袖洋裝，錄製節目。圖／alice + olivia提供
小S徐熙娣身穿alice + olivia與Jean-Michel Basquiat聯名系列DELORA圓領長袖洋裝，錄製節目。圖／alice + olivia提供

另外迎接年末的佳節氛圍，Tory Burch也順應消費者聚餐或是派對穿搭需求，以特殊處理的金屬質感皮革，重新詮釋經典T Monogram迷你托特包、McGraw小號水桶包、Fleming 迷你鍊條軟皮托特包與Fleming軟皮單肩包。不僅如此，新款Eleanor小號包款也換上細膩天鵝絨面料，華貴又雅致獨特；而水晶芭蕾平底鞋以緞面材質製作而成，散發柔和光澤，方形頭設計，致敬傳統芭蕾鞋，並以手工鑲嵌方形晶石於鞋帶，展現女性優雅魅力。

女星謝欣穎詮釋alice + olivia與Jean-Michel Basquiat聯名系列CODY小羊皮騎士夾克、EVELYN 半高領無袖荷葉邊長洋裝。圖／alice + olivia提供
女星謝欣穎詮釋alice + olivia與Jean-Michel Basquiat聯名系列CODY小羊皮騎士夾克、EVELYN 半高領無袖荷葉邊長洋裝。圖／alice + olivia提供

小S徐熙娣身穿alice + olivia與Jean-Michel Basquiat聯名系列BRADFORD 復古針織開襟衫，錄製節目。圖／alice + olivia提供
小S徐熙娣身穿alice + olivia與Jean-Michel Basquiat聯名系列BRADFORD 復古針織開襟衫，錄製節目。圖／alice + olivia提供

陳姸霏演繹Tory Burch假日系列Eleanor小號天鵝絨包，33,900元。圖／Tory Burch提供
陳姸霏演繹Tory Burch假日系列Eleanor小號天鵝絨包，33,900元。圖／Tory Burch提供

林熙蕾演繹Tory Burch假日系列Fleming軟皮單肩包，25,900元。圖／Tory Burch提供
林熙蕾演繹Tory Burch假日系列Fleming軟皮單肩包，25,900元。圖／Tory Burch提供

Tory Burch假日系列綴閃石平底鞋，15,900元。圖／Tory Burch提供
Tory Burch假日系列綴閃石平底鞋，15,900元。圖／Tory Burch提供

alice + olivia與Jean-Michel Basquiat聯名系列CODY小羊皮騎士夾克，68,900元。圖／alice + olivia提供
alice + olivia與Jean-Michel Basquiat聯名系列CODY小羊皮騎士夾克，68,900元。圖／alice + olivia提供

Tory Burch假日系列McGraw金屬水桶包，14,900元。圖／Tory Burch提供
Tory Burch假日系列McGraw金屬水桶包，14,900元。圖／Tory Burch提供

Tory Burch假日系列Eleanor小號皮革兩用單肩包，34,900元。圖／Tory Burch提供
Tory Burch假日系列Eleanor小號皮革兩用單肩包，34,900元。圖／Tory Burch提供

alice + olivia與Jean-Michel Basquiat聯名系列連帽長版單寧夾克，41,900元。圖／alice + olivia提供
alice + olivia與Jean-Michel Basquiat聯名系列連帽長版單寧夾克，41,900元。圖／alice + olivia提供

Tory Burch假日系列Lee Radziwill迷你雙層壓花金屬肩背包，25,900元。圖／Tory Burch提供
Tory Burch假日系列Lee Radziwill迷你雙層壓花金屬肩背包，25,900元。圖／Tory Burch提供

紐約 小S 謝欣穎 林熙蕾

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