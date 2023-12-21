AllSaints迎30周年重塑品牌Logo 推出亞洲限定系列服飾
就如同集團執行長Peter Wood受訪時曾表示，2022年的稅前利潤能夠再創新高，台灣與韓國消費者功不可沒。於是在AllSaints迎來30歲生日之際，由倫敦設計團隊特別打造亞洲限定服飾，運用全新Logo為主題，說明品牌將邁向下一階段里程碑。
全新的1994亞洲SCRIPT獨家限定系列，AllSaints設計團隊以特殊草寫字體重塑品牌慣有的UNDERGROUND設計，呼應自1994年成立以來始終獨特的精神。這系列以東京地下搖滾文化為靈感，將UNDERGROUND日文標語字樣與品牌經典Logo及London標語融合，詮釋叛逆街頭時尚。同時眼尖的人會發現，佔據在胸前或背後中間位置的AllSaints Logo也悄悄地更新了，緊跟當代美學換成無襯線的設計，讓整體視覺更為簡潔。1994亞洲SCRIPT獨家限定系列，提供包括圓領衫、連帽上衣、連帽外套與飛行員外套，為接下來品牌30周年紀念作暖身。
丹寧服飾大廠的Levi’s®除了有全世界都知道的501款牛仔褲之外，更有丹寧夾克外套始祖的Trucker因應冬季天氣，加入豐富層次細節處理，推出新作。 呼應這季最夯的「美拉德」色系，Levi’s®也衍生出以深淺相間麥芽褐色系為基調，並稱之為「Malt蒙特」色選，結合經典輪廓，推出Type I撞色拼接與New Relaxed Fit寬潮仿舊磨破丹寧夾克外套，以及Type I羊羔毛夾克外套，猶如烘烤後的焦糖麥芽色結合格紋相間設計，為冬日造型添加溫暖感。
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