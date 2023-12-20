「思考以茶佐法料」 米其林三星傳奇Alain Passard離台

米其林傳奇大師Alain Passard與寶元紀攜手的「米其林傳奇大師盛宴」圓滿落幕，以茶為靈感，Alain Passard獻上14道創新料理，以寶元紀絕世珍稀藏茶佐餐，創造五感精妙體驗。Alain Passard期望未來有機會以茶加入巴黎三星餐廳菜單進行佐餐搭配，與全世界分享寶元紀藏茶文化深遠韻味。

在「翻轉菊苣塔、岩茶醬汁寶元紀藏『白雞冠2006』」中，Alain Passard以帶有特殊岩韻氣味口感的白雞冠岩茶調製醬汁，藏茶與大自然蔬食融為一體，巧搭劉國英老師的2006年大紅袍，焙火香氣與淡淡的焦糖和蘭花香，餘韻悠長。

「灰海鹽焗烤栗子南瓜、本地辣椒、柑橘與烏魚子」大膽以辣椒油鋪底、香氣四溢不辣口，與奶油般的南瓜泥一同入口，看似衝突的食材在口腔交織出絕妙滋味，烏魚子鮮香為整道料理增添層次；佐以生普洱茶——寶元紀金達摩2020年/熱泡/60度，高雅奔放的茶香，便在舌尖上與甘醇梅子韻茶湯翩翩起舞。

Alain Passard表示，自從第一次品茗到寶元紀藏茶後，每一次喝茶就會想到寶元紀的藏茶風味，甚至開始思考將茶與L'Arpège菜單搭配，更希望有機會和寶元紀一起出一本有關於Tea pairing的書。

寶元紀總經理蔡明倫同時表示，Alain Passard盼望明年拜訪寶元紀京都；兩位相知相惜的生活品味家，透過一杯好茶結為知己好友。未來寶元紀藏茶將將與Alain Passard領軍的世界頂尖法料激盪出什麼樣的火花，值得期待。