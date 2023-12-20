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現賺1248！新竹「岩漿火鍋」登台北 送火焰豬、鮮魚盤

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
岩漿火鍋設計有漢方麻辣、膠原鈣骨、養生藥膳、東北酸菜與客家福菜5種湯底。圖／岩漿餐飲提供
岩漿火鍋設計有漢方麻辣、膠原鈣骨、養生藥膳、東北酸菜與客家福菜5種湯底。圖／岩漿餐飲提供

2011年於新竹起家的「岩漿火鍋」，繼去年跨足台中市場後，再於今年正式北上，預計於12月21日在台北信義微風開設第5間分店。店內除了延續提供漢方麻辣、膠原鈣骨等5種特色湯底外，微風信義店並新增使用日本鹿兒島和牛。為慶祝新店開幕，凡消費就贈送價值549元的「火焰炙燒」，還加送「鮮魚大滿貫」兌換券1張，同時「日北黑毛和牛三叉」原價1,699元，現享優惠價999元。

岩漿餐飲集團自2011年於新竹起家，陸續開設有竹北復興店、竹東明星店、新竹經國店等分店，並且跨足燒肉、親子寵物餐廳領域。2022年，岩漿正式跨足台中，開設台中公益店，並且於12月21日正式登陸台北，開設微風信義店。

微風信義店由屢獲大獎的晴天見設計操刀，約有80坪空間，並設有110席座位，其中並包含一間10人包廂。為了營造用餐時光的動態感受，店內天花板並設有兩座重現山脈等高線的立體倒掛裝置，並透過光影投射技術，創造出多彩的畫面變化。每隔30分鐘，並會結合聲響呈現燈光秀，帶來豐富的感官刺激。

岩漿火鍋採單點制，共計提供漢方麻辣、膠原鈣骨、養生藥膳、東北酸菜與客家福菜5種湯底。其中代表性的「漢方麻辣」標榜由大紅袍花椒與多種辛香料慢火熬煮而成，麻而不燥。相較其他分店使用熊本和牛，微風信義限定新增鹿兒島和牛，提供三叉、肩卷心、臀肉等部位，每份1,699元。另外也還有美國雪花霜降、美國嫩肩板腱、美國去骨牛小排、火焰炙燒豬、橡木伊比利梅花等多種肉品，每份219～1,539元不等。

肉品中的明星菜色「火焰炙燒豬」，使用本土豚五花堆成火山模樣，並於中間點燃58度高粱，同時帶來視覺效果與撲鼻酒香，每份549元起。此外，店內還有多種滷味、海鮮、特色食材、火鍋配料，時蔬，選擇眾多。預計每人客單價約1,500元。

為慶祝新店開幕，12月21日至12月31日期間，來店消費就贈送「火焰炙燒豬」1份，價值549元。另外「日本黑毛和牛三叉」，原價1,699元，優惠價999元。同時再贈送「鮮魚大滿貫」兌換券1張，內含海鱸魚片、鮮鯛魚、龍虎斑魚片，價值699元，可供下次用餐使用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

店內提供有日本和牛等多種肉品。圖／岩漿餐飲提供
店內提供有日本和牛等多種肉品。圖／岩漿餐飲提供
視覺效果十足的「火焰炙燒豬」，乃是岩漿的明星商品。圖／岩漿餐飲提供
視覺效果十足的「火焰炙燒豬」，乃是岩漿的明星商品。圖／岩漿餐飲提供
岩漿火鍋微風信義店在天花板打造有等高線般的裝置藝術，並有豐富的光影變化。圖／岩漿餐飲提供
岩漿火鍋微風信義店在天花板打造有等高線般的裝置藝術，並有豐富的光影變化。圖／岩漿餐飲提供

微風 新竹

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